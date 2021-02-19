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Российская газета

Египетский МиГ-29 дозаправил истребитель Dassault Rafale в воздухе

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Источник изображения: rg.ru

Истребители МиГ-29М/М2 военно-воздушных сил Египта, закупленные в России, могут эффективно выполнять различные задачи по уничтожению наземных и воздушных целей. Для этого они имеют современное электронное оборудование и разнообразное вооружение.

Интересно, что их также применяют в качестве "летающих танкеров".

Для осуществления воздушных заправок используют специальные агрегаты ПАЗ-МК.

Как сообщается, длина шланга составляет 18,5 метра, внутренний диаметр - 52 мм. Оборудование позволяет перекачивать в полете до 750 литров за одну минуту.

Имеющаяся цифровая система управления информирует пилотов о состоянии и работе устройства. При этом данные выводятся на многофункциональный индикатор самолета и дублируются речевым синтезатором.

Судя по обнародованному изображению, ПАЗ-МК могут снабжать горючим не только самолеты российского производства, но и французские многоцелевые Dassault Rafale. Наличие такой возможности значительно повышает их дальность боевого применения.

Также в Сети появился ролик применения египетским "двадцать девятым" ракеты, относящейся, по всей видимости, к авиационной версии ракеты Х-35.

Известно, что такие средства поражения класса "воздух-земля" были успешно применены российскими ВКС по время операции против террористов на территории Сирии.



Алексей Брусилов

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Страны
Египет
Россия
Сирия
Франция
Продукция
Rafale
МиГ-29
МиГ-29М
Х-35
Компании
Dassault
Renk
ГАЗ Группа
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