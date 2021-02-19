Китай показал лес баллистических ракет

В сети появилось эффектное фото пусковых установок баллистических ракет Народно-освободительной армии Китая. Установки с поднятыми и опущенными ракетами расставлены по равнине, покрывая ее всю. На фото присутствуют по меньшей мере три сотни пусковых установок.

- Интересная интерпретация одного из элементов китайской ядерной триады, прокомментировал опубликовавший фото Dambiev.

Пекин традиционно не раскрывает численность своего ядерного и ракетного арсеналов. По данным из открытых источников, НОАК имеет на вооружении как минимум 1300 баллистических ракет разной дальности. Не все из них способны нести ядерное оружие, да и задачи у них разные. Китай, например, первым приспособил баллистические ракеты для стрельбы по морским целям.

Антон Валагин