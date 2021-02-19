Звездные войны: в США вспомнили о российской космической пушке

В США рассказали о секретной пушке советского «Алмаза-2»

В США заговорили о воссоздании в России оружия, которое стало единственным когда-либо запущенным в космос. Речь идет о пушке калибра 23 мм, установленной на советской орбитальной космической станции «Салют-3».

Американский журнал The Drive обратил внимание на репортаж, посвященный февральскому визиту министра обороны России Сергея Шойгу в акционерное общество «Военно-промышленная корпорация НПО Машиностроения». Тогда глава военного ведомства проверил выполнение государственного оборонного заказа.

Министр осмотрел готовый подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион», перспективные разработки предприятия в области крылатых ракет и ракетных комплексов стратегического назначения, выставку изделий ракетно-космической техники, разработанных на заводе за более чем 75 лет работы.

АО «ВПК НПО Машиностроения» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». На предприятии создавались системы и комплексы, обеспечившие реализацию трех программ вооружения национального масштаба. Это оснащение ВМФ комплексами ракетного оружия с крылатыми ракетами надводного, подводного и берегового базирования (П-5, П-5Д, С-5,П-6,77-55, «Прогресс», «Аметист», «Малахит», «Базальт», «Вулкан», «Гранит», «Метеорит», «Яхонт», «Оникс»).

Кроме того, в «ВПК НПО Машиностроения» созданы ракетоносители УР-500 и УР-500К, а также космические системы и аппараты различного назначения («ИС», «УС», научные спутники-лаборатории «Протон 1-4»), автоматические и пилотируемые орбитальные станций («Салют-2», «Салют-3», «Салют-5», «Алмаз-1», «Алмаз-Т»).

Шла ли речь в «ВПК НПО Машиностроения» в ходе визита министра обороны России о 23-мм орудии, «представляющий лучший взгляд на российскую секретную космическую пушку», как об этом пишет The Drive, доподлинно неизвестно.

Напомним, «Алмаз» (орбитальная пилотируемая станция, ОПС) - серия орбитальных станций, разработанных по заказу Министерства обороны СССР. На орбиту ОПС выводились с помощью ракеты-носителя «Протон». Всего было запущено пять станций «Алмаз» - пилотируемые «Салют-2», «Салют-3», «Салют-5», а также автоматические модификации «Космос-1870» и ««Алмаз-1».

«Станция «Алмаз» разрабатывалась в ОКБ-52 под руководством Владимира Челомея. ОПС предназначалась для ведения фотографической и радиотехнической разведки. В этих целях на станции были установлены телескоп-фотоаппарат «Агат-1», а также целый комплекс длиннофокусных фотокамер для съемки Земли общим числом 14 единиц», - рассказал «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Для защиты от спутников-инспекторов и перехватчиков потенциального противника «Алмаз» оснащался модифицированной автоматической пушкой калибра 23-мм НР-23 конструкции Нудельмана-Рихтера, напомнил специалист.

«Но назвать эту пушку секретной, как считают в The Drive, было бы большим преувеличением. Этой системой в те уже далекие времена оснащались самолеты штурмовики Ил-10, дальние бомбардировщики Ту-4, истребители Ла-15, Як-23, МиГ-15бис, МиГ-17, МиГ-19, Ил-28, Ан-12, Бе-6», - говорит Макиенко.

Дальность стрельбы модифицированной НР-23 в космосе против орбитальных целей должна составлять более 3000 м. Скорострельность пушки была не менее 950 выстрелов в минуту. Скорость снаряда массой 200 г достигала 690 м/с.

Отдача пушки при стрельбе в космосе компенсировалась за счет включения маршевых двигателей. Отдача пушки была эквивалентна тяге 218,5 кгс. И станцию надо было стабилизировать. С этой задачей справлялись два маршевых двигателя тягой по 400 кгс (килограмм-сила) каждый или двигатели жесткой стабилизации тягой по 40 кгс.

Пушка устанавливалась и жестко фиксировалась под днищем ОПС. Ее можно было наводить в нужную точку через прицел, поворачивая всю станцию вручную или посредством дистанционного управления, чтобы сопровождать цель. Стрельбой из пушки управлял программно-контрольный автомат (ПКА), который вычислял количество снарядов, необходимых для разрушения цели при времени полета снаряда до нее от 1 до 5 секунд.

Впоследствии ОПС «Алмаз-3» («Салют-5») предполагалось оснастить ракетами класса «космос-космос» с дальностью стрельбы более 100 км.

Станция «Алмаз» имела следующие характеристики. Максимальная длина ОПС составляла 14,6 м, наибольший диаметр - 4,2 м. Обитаемое пространство достигало 100 куб. м. Полная масса ОПС - 17,8 т, полезная нагрузка - 5 т.

Станция была рассчитана на экипаж в три человека, а полное время работы на околоземной орбите составляло 410 дней. Электроснабжение станции осуществлялось с помощью солнечных батарей площадью в 52 кв. м, которые обеспечивали мощность в 3,12 КВт.

«Возможностей пушки НР-23 было и тогда вполне достаточно для уничтожения любых космических аппаратов вероятного противника. Даже сегодня для поражения всех типов КА орбитальной группировки эта система является наиболее действенным оружием по критерию «эффективность-стоимость». Сегодня не требуется никаких мегабластеров, чтобы лишить противника всех его космических активов», - считает Константин Макиенко.

Как ранее писала «Газета.Ru», в Соединенных Штатах отлично сознают, что уже сегодня они в достаточно сильной степени зависят от космоса. Более того, темпы усиления этой зависимости возрастают год от года, что создает условия для уязвимости США через околоземное пространство.

80% глобального космического бюджета в настоящее время приходится на США. Кроме того, в Америке сегодня всерьез рассматриваются различные варианты противостояния возможной агрессии в космосе.

К примеру, только вывод из строя или разрушение системы глобального позиционирования GPS может повлиять не только на ход и исход вооруженной борьбы.

Масштабное и эффективное нападение на инфраструктуру GPS, отмечают эксперты США, подвергнет опасности морскую торговлю и гражданскую авиацию, которые используют GPS для навигации. Иными словами, одно только прекращение функционирования GPS для постиндустриального мира означает катастрофу.

В настоящее время «космические активы» Соединенных Штатов практически не защищены и представляют собой весьма выгодную цель для гипотетического неприятеля. В современных условиях вполне возможен «второй Перл-Харбор» в околоземном пространстве.

В американском экспертном сообществе убеждены, что вооруженные силы США должны сконцентрироваться на развитии механизмов и способов защиты от любого посягательства потенциальных противников Вашингтона на национальные космические системы. В этой связи необходимо совершенствование спутниковых систем предупреждения о возможном применении лазерного, кинетического, пучкового оружия, вооружений, использующих направленную энергию, а также укрепление электронной безопасности коммерческих спутников.

Согласно выводам Комиссии по национальной безопасности Соединенных Штатов в сфере космического управления и организации, сделанным еще в середине 2000-х годов, «США более зависят от космоса, чем любая другая нация».

Поэтому милитаризация космоса со стороны США просто неизбежна. Вполне возможно, что для решения задач по уничтожению космических аппаратов противника и обороны собственной орбитальной группировки будут использоваться космические аппараты на основе дальнейшего развития экспериментальных орбитальных самолетов типа Х-37В.

Сегодня Х-37В предназначен для функционирования на высотах от 200-750 км. Аппарат способен быстро менять высоты орбиты и энергично маневрировать в околоземном космическом пространстве. Орбитальный самолет этого типа, по мнению некоторых экспертов, обладает возможностями по ведению разведки и может доставлять в космос незначительные по весу грузы.

Цели и задачи, для которых создан орбитальный самолет Х-37В, на данном этапе военно-воздушными силами США не разглашаются.

Наиболее правдоподобным предназначением этого аппарата представляется проверка перспективных технологий для будущего космического истребителя-перехватчика, способного поражать космические аппараты вероятного противника.

«Вполне возможно, что подобные разработки ведутся и у нас», - не исключил Константин Макиенко.

Наконец, издание The Drive утверждает, что 23-мм пушка Нудельмана-Рихтера представляет собой первое оружие, выведенное в околоземное космическое пространство. «Это не совсем так. Первый образец оружия, оказавшийся на орбите, пистолет Макарова. Он входил в снаряжение Юрия Гагарина», - напоминает Макиенко.

Михаил Ходаренок