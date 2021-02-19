Минобороны сэкономило 4,5 млрд рублей, введя питание по отпечатку пальца

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минобороны РФ удалось сократить расходы на продовольственное обеспечение Вооруженных сил за счет внедрения системы выдачи питания по отпечатку пальца, сообщается в пресс-релизе военного ведомства, поступившем в РИА Новости.

"Системой контроля управления доступом и заказа питания оснащено более 700 столовых воинских частей и организаций. Данная система доказала свою работоспособность, экономический эффект с начала ее функционирования за три года составил более 4,5 млрд рублей", - говорится в релизе.

Система контроля управления доступом и заказа питания предназначена для автоматизации учета продовольственного обеспечения военнослужащих. Она внедряется в столовых крупных воинских частей, в каждой из которых проходят службу не менее 150 человек.

Система позволяет идентифицировать получающих пищу срочников и контрактников по отпечаткам пальцев. Чтобы получить питание в столовой, для идентификации военнослужащий должен приложить палец к биометрическому считывающему устройству перед линией раздачи.

После идентификации, помимо получения пайка, военнослужащий может также выбрать рацион на следующий прием пищи.

Восемнадцатого февраля отмечается День празднования годовщины создания вещевой и продовольственной служб ВС РФ.