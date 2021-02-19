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ЦАМТО

Минобороны Великобритании передало ВС Ливана бронеавтомобили Land Rover RWMIK

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ВС Ливана
ВС Ливана.
Источник изображения: zaiprotiv.info

ЦАМТО, 18 февраля. Минобороны Великобритания объявило о безвозмездной передаче Вооруженным силам Ливана 100 бронированных патрульных машин, которые будут применяться для борьбы с боевиками на границе с Сирией.

ВС Ливана переданы бронеавтомобили Land Rover RWMIK, снимаемые с вооружение ВС Великобритании после продолжительного применения в различных регионах мира, включая Ирак и Афганистан.

Поставка техники выполнена в ответ на запрос главнокомандующего ВС Ливана генерала Джозефа Ауна об оказании помощи в обеспечении безопасности границ. Бронеавтомобили стоимостью 1,5 млн. фунтов стерлингов (2 млн. долл.) были погружены в Великобритании на борт грузового корабля 18 января и прибыли в Ливан 31 января.

RWMIK могут применяться в условиях сложного рельефа, характерного для приграничного с Сирией региона, и нести вооружение. Они переданы полкам пограничной охраны ВС Ливана, которые патрулируют этот район. Как ожидается, это позволит ливанским подразделениям эффективнее контролировать границу и противодействовать попыткам экстремистов проникнуть в Ливан. Данный участок границы также используется международными контрабандистами оружия и наркотиков.

Небольшая группа специалистов из 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании была направлена для встречи бронеавтомобилей и проведения начального этапа подготовки военнослужащих ВС Ливана. Подготовка будет продолжена весной. ВС Ливана также получат 300 тыс. фунтов стерлингов из Фонда безопасности и стабильности на запасные части для бронеавтомобилей.

Ранее Великобритания поддержала ВС Ливана при формировании четырех пограничных полков: было построено 79 пограничных вышек, поставлено 350 автомобилей и проведено обучение более 23 тыс. военнослужащих.

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Страны
Афганистан
Великобритания
Ирак
Ливан
Сирия
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