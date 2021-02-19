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ТАСС

Минобороны: информационная война против России осложнила военно-мемориальную деятельность

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Демонтированный памятник маршалу Ивану Коневу
Демонтированный памятник маршалу Ивану Коневу.
Источник изображения: svoboda.org

Попытки подвергнуть ревизии результаты Второй мировой войны имели целью дискредитацию освободительной миссии Красной армии, отметил начальник профильного управления ведомства Валерий Кудинский

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Резкое ухудшение международной обстановки и информационная война против России осложняют зарубежную военно-мемориальную деятельность, заявил начальник управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Валерий Кудинский.

"Резкое ухудшение обстановки, размывание системы международного права и базирующиеся на послевоенных соглашениях целенаправленная и очень интенсивная антироссийская политика и открытая информационная война против России не могли не сказаться на зарубежной военно-мемориальной деятельности и не могли ее не осложнить", - сказал Кудинский на кругом столе в Совете Федерации на тему "Национальный и международный опыт правового регулирования статуса воинских захоронений и памятников".

По его словам, рост антироссийских акций, ширящиеся попытки подвергнуть ревизии результаты Второй мировой войны и стремление вопреки историческим фактам приписать СССР и фашисткой Германии равную вину в развязывании войны имели целью дискредитацию освободительной миссии Красной армии, подвига и жертв Советского Союза.

"Один из ударов ревизионизма пришелся на памятники и воинские захоронения, поскольку они представляют собой зримые материальные свидетельства освободительной миссии и подвига советского народа", - подчеркнул начальник управления.

Он отметил, что, несмотря на сложную политическую ситуацию, на предпринимаемые лидерами ряда стран усилия по изоляции России и дискредитации ее государственных структур и попытки переписать историю, сотрудничество в военно-мемориальной сфере остается на высоком уровне и продолжает неуклонно развиваться.

Российские политики неоднократно заявляли об информационной войне стран Запада против России. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назвал эту войну "жесткой и бескомпромиссной". Одним из ее направлений является переписывание истории Второй мировой войны и попытки искажения фактов.

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