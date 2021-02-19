До Марса долетели сразу три миссии. Увы, такое повторится нескоро

Зонды и вездеходы Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и США наконец-то добрались друг за другом до соседней планеты. Выглядит это так, будто мы взялись за Марс с невиданным рвением, но на самом деле конкретных планов почти нет — есть намерения

Раз в 26 месяцев Марс "догоняет" на орбите Землю: в лучшие годы расстояние между двумя планетами не превышает 60 млн км. В это время удобно запускать аппараты, потому что на дорогу требуется меньше горючего, а сам полет занимает каких-то шесть - восемь месяцев: по космическим меркам - не так-то много.

Венера, другая наша соседка, расположена еще ближе, но изучать ее намного сложнее. Когда-то она могла быть похожа на Землю, но в наши дни атмосфера планеты настолько плотная, что сквозь нее ничего толком не разглядеть, а у поверхности из-за огромного давления углекислый газ напоминает жидкость, с неба капает серная кислота, дует страшный ветер, от жары плавится свинец.

Марс тоже когда-то мог напоминать Землю, но остался гостеприимнее Венеры. Например, дневная температура рядом с вездеходом Curiosity на днях достигала -7 °С, а ночью опускается чуть ниже -70°С: холодно, но сравнимо с зимой в Антарктиде. Летом на освещенной стороне Марса даже бывает жарко, но как на курорте, а не в аду. Вдобавок на Красной планете попадается водяной лед, который хранит историю Марса и будет ценным ресурсом в будущем.

Правда, теперь пустоши Марса покрыты ядовитыми солями-перхлоратами, гравитация по земным меркам слабовата, атмосферы почти нет, нет и магнитного поля, поэтому от космической радиации ничто не защищает. Но роботам это не так страшно, поэтому из всех планет Марс изучать удобнее всего.

Первый аппарат был отправлен на Красную планету раньше, чем первый человек - в космос. В октябре 1960 года СССР запустил автоматическую станцию "Марс 1960А", но она не долетела даже до орбиты Земли. Успешно добраться до Марса удалось только с седьмой попытки: летом 1965-го американская станция "Маринер-4" пролетела над поверхностью и передала два десятка снимков.

Автоматическая межпланетная станция программы НАСА Маринер-4 Источник изображения: © Thuy Mai/NASA

В те времена казалось, что космос быстро покорится. В 1969-м американцы высадились на Луне, а уже к 1971-му СССР собирался отправить корабль с людьми на борту в трехлетнюю экспедицию к Марсу и Венере. Но даже более простые запуски зондов и станций часто заканчивались провалом - риск был слишком велик, и чем больше появлялось сведений о космосе и Марсе, тем сложнее казалась такая миссия. Вдобавок была свернута разработка тяжелой ракеты - лететь было не на чем.

В США вскоре после полета на Луну президент Ричард Никсон решил, что расходы на освоение космоса должны занять "подобающее место в жесткой системе национальных интересов". Бюджет NASA сократили (впрочем, не впервые), то же самое было сделано при Рональде Рейгане в начале 1980-х. К тому моменту с поверхности и орбиты Марса поступило достаточно данных с аппаратов "Викинг-1" и "Викинг-2", чтобы заключить: жизни на этой планете, скорее всего, нет.

Что и как ищут на Марсе

Надежда отыскать хотя бы микробы оправдывала марсианские миссии если не для ученых, то для политиков и простых людей. Полеты на другую планету не сулят коммерческую выгоду в обозримом будущем, а покрытые пылью вездеходы и кружащие над ними спутники, в отличие от космических телескопов вроде "Хаббла" и "Кеплера", мало что могут сказать о фундаментальном устройстве Вселенной, не позволяют заглянуть в ее дальние уголки, а о нашей родной планете сообщают намного меньше, чем исследования непосредственно на Земле.

Поиск следов жизни на Марсе - пусть не свежих - цель программы "Экзомарс", которой занимаются Европейское космическое агентство (ESA) и Роскосмос. В стратегии планетных исследований NASA на 2013-2022 годы тоже говорится об изучении условий обитаемости и свидетельствах жизни.

В прошлое "окно", открывшееся весной 2018 года, к Марсу полетел только американский аппарат InSight с буром для исследования недр планеты, а прошлым летом отправились сразу три миссии. Одна - спутник "Аль-Амаль". Это первый аппарат Объединенных Арабских Эмиратов, запущенный к другому небесному телу. Он займется изучением погоды и климата, а полученные данные позволят составить первую карту марсианской атмосферы.

Через четыре дня к Марсу отправилась миссия "Тяньвэнь-1", которая тоже стала первой в своем роде для КНР (в 2011 году китайцы пытались отправить зонд "Инхо-1", но он сгорел в атмосфере Земли вместе с российским "Фобосом-Грунтом"). "Тяньвэнь-1" - это орбитальный зонд и вездеход. С помощью вездехода будут искать залежи водяного льда, где, возможно, живут микробы.

Копия вездехода Perseverance Источник изображения: © AP Photo/Damian Dovarganes

Третья миссия - американская Mars 2020 с вездеходом Perseverance. Этот аппарат будет изучать горные породы и искать следы древней жизни. Еще в нем есть сверло с заборником для камней: самые многообещающие будут сложены в одном месте - возможно, кто-то когда-нибудь доставит их для изучения на Землю. Наконец, вместе с вездеходом на Марс отправится маленький вертолет Ingenuity - инженеры проверят, взлетит ли он в разреженной атмосфере планеты. В случае успеха для будущих миссий разработают более сложные вертолеты.

Копия вертолета Ingenuity Источник изображения: © AP Photo/Damian Dovarganes

В 2020 году в рамках программы "Экзомарс" свой вездеход вместе с посадочной платформой, сконструированной инженерами Роскосмоса, собиралось отправить и ESA, но в прошлом марте запуск снова перенесли и теперь готовятся к следующему окну в 2022 году. Задачи на вторую часть "Экзомарса" остались прежние: поиск следов жизни, изучение минералов, анализ химического состава атмосферы (последним уже занимается зонд Trace Gas Orbiter, летающий вокруг Марса с осени 2016 года).

Как и NASA, ESA и Роскосмос говорят, что в перспективе технологии, использованные в аппаратах "Экзомарса", пригодятся для транспортировки марсианского грунта на Землю. Но с этим есть бюрократическая проблема.

Кто будет исследовать Марс дальше

В NASA уже разрабатывают план, как доставить на Землю камни с соседней планеты. Для этого понадобится ракета, которая поднимет образцы с поверхности Марса на орбиту, а оттуда другой аппарат повезет их к нам. Только план этот не утвержден: миссия 2020 года - пока последняя в календаре NASA. У ESA и Роскосмоса тоже намечен лишь "Экзомарс". Но даже если новые миссии одобрят завтра, на подготовку уйдут годы: стартовавший в мае 2018 года InSight утвердили в 2012-м, до запуска прошло шесть лет.

В 2017 году Планетарное общество - эта американская НКО занимается проектами исследования космоса и популяризует науку - выпустила тревожный доклад об освоении Марса. В нем говорится, что если NASA запустит необходимые для доставки грунта аппараты в 2026 году, то миссия окажется под угрозой из-за устаревших телекоммуникационных спутников на орбите Красной планеты. Самому новому, европейскому Trace Gas Orbiter, будет десять лет, а самому мощному - Mars Reconnaissance Orbiter - пойдет третий десяток лет.

Возможно, ведущие космические агентства спешно подготовят новые миссии. Еще есть надежда на азиатские страны: кроме "Аль-Амаль" и "Тяньвэнь-1", ближе к концу десятилетия на Марсе могут появиться индийские аппараты. Правда, на сайтах NASA, ESA и Роскосмоса они не упоминаются - неясно, рассматривают ли сотрудничество эти агентства.

Наконец, есть частные компании, прежде всего SpaceX мечтателя Илона Маска. Уже в 2024-м Маск хочет отправить на Марс не просто исследовательскую миссию, а людей. Кроме того, он допускает, что и сам отправится туда. Государственные агентства о пилотируемых полетах говорят уклончиво и просят запастись терпением до 2030-2040-х годов. Вероятно, американскому предпринимателю тоже не удастся так скоро послать экипаж на Красную планету.

Зато у Маска, запускающего в космос кабриолеты, получается вернуть космосу романтический флер. В научных статьях и пресс-релизах агентств этот флер развеивается из-за сносок и оговорок: на Марсе есть вода, органика, энергия, но всегда находится какое-нибудь "но", которое спускает с небес на землю. Может быть, для освоения Марса не хватает именно коллективной мечты, и эта мечта приведет к поразительным открытиям.

Марат Кузаев