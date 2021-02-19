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Интерфакс-АВН

Цаликов проверил работу Военной академии РВСН в Подмосковье

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Военная академия РВСН имени Петра Великого
Военная академия РВСН имени Петра Великого.
Источник изображения: vpk-news.ru

Первый замминистра обороны РФ выступил с лекцией об угрозах и вызовах национальной безопасности

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов проинспектировал Военную академию Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в подмосковной Балашихе.

"Руслан Цаликов заслушал доклады командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева и начальника академии генерал-майора Леонида Михолапа об организации учебного процесса, а также по вопросам, требующих участия руководства Минобороны России", - сказано в сообщении военного ведомства, распространённом в четверг.

Цаликов посетил учебно-научный центр академии, учебные аудитории, а также осмотрел экспозицию, представленную в выставочных залах музея академии.

"Помимо современных научных лабораторий, учебно-научный центр также включает в себя уникальные аудитории, оснащенные современными тренажерными системами и симуляторами, различными интерактивными сервисами и мультимедийными программами. В аудитории им. К.Э.Циолковского представлены различные спутники как военного, так и гражданского назначения. В павильоне ракетной техники имени С.П.Королева размещена не имеющая аналогов в мире экспозиция межконтинентальных баллистических ракет, а также унифицированный командный пункт", - говорится в пресс-релизе.

Цаликов выступил с лекцией перед профессорско-преподавательским составом, курсантами и слушателями военной академии, "в ходе которой подробно остановился на актуальных угрозах и вызовах национальной безопасности, рассказал о социальных аспектах военного строительства и основных вопросах взаимодействия армии и гражданского общества", говорится в сообщении.

По поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу Цаликов вручил личному составу академии государственные и ведомственные награды.

Военная академия РВСН имени Петра Великого является крупным научно-исследовательским центром в области военных и технических наук. В ней созданы все необходимые условия для организации эффективного учебного процесса по подготовке офицерских кадров командного и инженерного профилей.

Курсанты и слушатели проходят обучение на современные типы комплексов стратегического значения, в том числе ракетные комплексы "Ярс", "Сармат" и "Авангард".

Академия ведёт историю от офицерского отделения Артиллерийского училища, открытого 25 ноября (7 декабря) 1820 года в Санкт-Петербурге. Она находится в числе старейших учебных заведений и считается одной из основоположниц высшего военного и технического образования в России.

В 2015 году академия передислоцирована в город Балашиху Московской области с целью развития существующей и перспективной инфраструктуры.

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