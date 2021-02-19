Чем вооружены боевые вертолеты Ми-24В и Ми-35М ВВС Нигерии

Нигерийские военные продемонстрировали вооружение своих ударных вертолетов Ми-24В и Ми-35М. Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, на обнародованной фотографии запечатлены подвесные блоки для запуска двадцати неуправляемых авиационных ракет Б-8М1.

Its weapons suites include 80mm unguided rockets, 23mm guns and various anti-tank guided missiles, cluster bombs. Depending on the mission the MI-35 can apply various armament configuration. Its 3D optical camera gives it day/night operations capability in any weather condition. pic.twitter.com/Kajh5DqDya — Defense News Nigeria (@DefenseNigeria) February 15, 2021

Представлены также и сами 80-мм НАР С-8, известные как очень эффективные средства поражения. Они могут комплектоваться различными типами боевых частей: кумулятивно-осколочными, фугасными, объемно-детонирующими, бетонобойными, осветительными. Масса таких боеприпасов достигает 15,2 кг, а дальность - 2200 м.

Есть также блоки УБ-32А для 57-мм С-5, это оружие уже не считается столь эффективным, как упомянутые выше С-8. Дело в том, что ракеты сравнительно небольшие и несут легкие боеголовки. Но при массовом применении, а только в один блок помещается 32 НАР, эффект может быть достаточно впечатляющим.

Нигерийские военно-воздушные силы используют свои "вертушки" (кроме Ми-24В, Ми-35М и Ми-171Ш) еще и как бомбардировщики. Для этого они задействуют осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-250-270 и фугасные ФАБ-500ШН.

На вертолетах Ми-35М имеются двуствольные 23-мм автоматические пушки ГШ-23Л. По словам Лямина, его удивило, что вместе с ней была показана и 30-мм НР-30.

"Она не имеет отношения к вертолетам, так как в подвесных контейнерах для них используются 23-мм орудия. В то же время известно, что нигерийские ВВС эксплуатируют китайские модификации советских МиГ-21 - Chengdu J-7, оснащенные копиями НР-30, известными как Тип 30-1", - отметил военный эксперт.

Российские вертолеты активно используются для борьбы с боевиками действующих в стране террористических формирований. Например, в конце прошлого года сообщалось об уничтожении с их помощью колонны автомобилей боевиков.

Алексей Моисеев