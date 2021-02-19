Войти
Военно-промышленный курьер

Ракетный крейсер «Адмирал Лазарев» решили отправить на металлолом

259
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Решение утилизировать тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Лазарев» вызывает сожаление с учетом того, что Россия не строит новые корабли такого класса, заявил бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов.

«Видимо, решили, что его нельзя восстановить. Как моряку мне очень жаль. На таком корабле чувствуешь себя человеком», - сказал адмирал Интерфаксу.

Комоедов заявил, что в своё время, будучи первым заместителем командующего Северным флотом, участвовал в испытаниях однотипного корабля - атомного крейсера «Петр Великий».

«Это отличный проект. Уникальные корабли. Мне сложно судить о нынешнем состоянии «Адмирала Лазарева». Наверняка его оценили специалисты - может, что-то не так с реактором, или системы уже совсем прогнили. Хочу сказать, что это мощнейший крейсер. Мощнейшее создание судостроительной промышленности Советского Союза. Мне жаль, что его решили утилизировать. Россия сейчас такие корабли построить не может», - заявил Комоедов.

«Ломать - не строить, но и утилизация такого корабля - непростая задача», - добавил адмирал.

Утилизация тяжёлого атомного крейсера «Адмирал Лазарев» начнётся в этом году, следует из материалов портала госзакупок. Согласно материалам портала, госкорпорацией «Росатом» с 30-м судоремонтным заводом заключён контракт на «утилизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Лазарев» проекта 1144.1 заводской № 801». Стоимость работ составляет 5 млрд рублей. Крейсер должны установить на разделочной стапель 30-го судоремонтного завода к концу августа 2021 года. Работы по утилизации планируют завершить к 30 ноября 2025 года.

Крейсер относится к проекту «Орлан». «Адмирал Лазарев» был передан ВМФ в 1980 году. В 90-х был законсервирован. С этого времени его судьба была неопределённой, в разное время озвучивались планы как по модернизации, так и по утилизации крейсера.

Всего по проекту «Орлан» было построено четыре крейсера. В боеготовом состоянии находится один из них - флагман Северного флота «Петр Великий». Модернизация «Петра Великого» начнется после возвращения в боевой состав после ремонта «Адмирала Нахимова». Крейсер «Адмирал Ушаков» был выведен из состава флота в 2002 году, он также ожидает утилизации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Лазарев
Адмирал Нахимов
Адмирал Ушаков
Пётр Великий
Компании
Росатом
Проекты
1144 Орлан
СФ
ЧФ
Похожие новости
18.06.2013
ВМФ: текущее состояние и перспективы развития
04.07.2012
Авианосцы могут подождать
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
26.09.2011
ВМФ России: Кого пугаем «Орланами»?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 06:42
  • 3
"Рособоронэкспорт" впервые публично презентует танк "Армата" за рубежом
  • 19.02 06:37
  • 33
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 19.02 05:41
  • 1
"Это разрушит все": чем Пентагон собрался "сдерживать" Россию
  • 19.02 05:04
  • 6
Лозунги упреждающего удара
  • 19.02 01:39
  • 25
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 19.02 01:06
  • 1
Оборонно-промышленный технопарк создан в Санкт-Петербурге
  • 19.02 01:06
  • 1
Минобороны России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу
  • 19.02 01:04
  • 1
Какое вооружение представит России на выставке IDEX 2021
  • 19.02 00:55
  • 120
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 19.02 00:43
  • 1
Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой
  • 19.02 00:39
  • 1
Штурмовая авиация ЮВО пополнилась "Суперграчом"
  • 18.02 23:24
  • 15
В США объяснили создание аналога Су-57
  • 18.02 22:42
  • 3
AgoraVox (Франция): стоит ли ждать конфликта НАТО и России?
  • 18.02 22:41
  • 3
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений
  • 18.02 22:38
  • 4
Рособоронэкспорт представит новейшее российское вооружение на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби