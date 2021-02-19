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Военно-промышленный курьер

«Армата» отправится в Эмираты

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Источник изображения: vpk-news.ru

Концерн «Уралвагонзавод» впервые представит на международной выставке IDEX-2021 в ОАЭ танк Т-14 «Армата» и универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ), сообщил концерн.

«Наряду с новинками участники и гости выставки увидят и давно зарекомендовавшие себя, но не менее интересные и перспективные танки Т-90МС, модернизированный Т-72 и боевую машину поддержки танков (БМПТ), созданные в Уральском КБ транспортного машиностроения», - говорится в сообщении «Уралвагонзавода» (УВЗ входит в госкорпорацию «Ростех»).

IDEX, крупнейшая оборонная выставка на Ближнем Востоке, пройдет в Абу-Даби с 21 по 25 февраля.

УВЗ разработал тяжелую гусеничную платформу «Армата», на ее базе создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Техника на платформе «Армата» проходит испытания.

В УВЗ заявили, что в макетном варианте на IDEX будут представлены модернизированные версии российских танков Т-72 и Т-90.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Армата
БМПТ Рамка-99
Т-15
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
КБТМ Омск
Ростех
УКБТМ
Уралвагонзавод
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