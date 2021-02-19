Войти
ЦАМТО

"Высокоточные комплексы" представят на IDEX 2021 боевые машины для морского десанта

252
0
0
БМП-3Ф
БМП-3Ф.
Источник изображения: Ростех

ЦАМТО, 18 февраля. Боевые машины поддержки морской пехоты БМП-3Ф и БТ-3Ф представит холдинг "Высокоточные комплексы" на 15-й Международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX 2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в ОАЭ.

Плавающие боевые машины БМП-3Ф и БТ-3Ф способны покидать десантные корабли на удалении 40-60 км от берега, что значительно снижает вероятность массовых потерь боевых машин до и в момент высадки. В тандеме машины обеспечивают морской пехоте не только доставку к месту выполнения боевой задачи, но и поддержку огнем. Каждая имеет запас хода на воде до 7 часов, в том числе при волнении моря до трех баллов, а также возможность выхода на неподготовленный берег.

При проведении современных морских десантных операций требование "загоризонтного десантирования" становится преобладающим для техники сопровождения. Плавающие БМП-3 и БМП-3Ф зарекомендовали себя в течение многих лет эксплуатации в российских ВМФ и зарубежных ВМС как боевые машины, способные успешно решать такие задачи. А новейший бронетранспортер БТ-3Ф, созданный не так давно на Курганмашзаводе совместно со Специальным конструкторским бюро машиностроения (СКБМ), дополнил эту линейку.

"Еще одно несомненное преимущество машин – транспортабельность, – считает исполнительный директор ПАО "Курганмашзавод" Петр Тюков. – Для перевозки этих боевых машин можно использовать автомобильный, воздушный, морской и железнодорожный транспорт. БТ-3Ф также может транспортироваться на внешней подвеске вертолета Ми-26. Все машины транспортируются самолетами Ил-76МД, его аналогами и модификациями".

"В то же время, унификация изделий по узлам и агрегатам с БМП-3 – дополнительный плюс в плане эксплуатации и технического обслуживания машин для морской пехоты, – заявил генеральный директор НПО "Высокоточные комплексы" Александр Денисов. – Это обстоятельство позволяет назвать наиболее перспективными внешними рынками для БМП-3Ф и БТ-3Ф государства, уже имеющие на вооружении БМП-3".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
БМП-3
БМП-3Ф
БТ-3Ф
Ил-76
Ил-76МД
Ми-26
Компании
Высокоточные комплексы
КБМ
Курганмашзавод
Ростех
СКБМ Курган
СКБМ Самара
Персоны
Денисов Александр
Похожие новости
27.03.2020
Морская пехота Индонезии намерена приобрести в России еще 79 бронетранспортеров БТ-3Ф
03.12.2019
Интервью с исполнительным директором ПАО "Курганский машиностроительный завод" Петром Тюковым
13.08.2019
Ведущему КБ по разработке легкобронированной гусеничной техники – 65 лет
28.08.2017
Главный конструктор "СКБМ": для Минобороны создается новый гусеничный бронетранспортер
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 06:42
  • 3
"Рособоронэкспорт" впервые публично презентует танк "Армата" за рубежом
  • 19.02 06:37
  • 33
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 19.02 05:41
  • 1
"Это разрушит все": чем Пентагон собрался "сдерживать" Россию
  • 19.02 05:04
  • 6
Лозунги упреждающего удара
  • 19.02 01:39
  • 25
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 19.02 01:06
  • 1
Оборонно-промышленный технопарк создан в Санкт-Петербурге
  • 19.02 01:06
  • 1
Минобороны России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу
  • 19.02 01:04
  • 1
Какое вооружение представит России на выставке IDEX 2021
  • 19.02 00:55
  • 120
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 19.02 00:43
  • 1
Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой
  • 19.02 00:39
  • 1
Штурмовая авиация ЮВО пополнилась "Суперграчом"
  • 18.02 23:24
  • 15
В США объяснили создание аналога Су-57
  • 18.02 22:42
  • 3
AgoraVox (Франция): стоит ли ждать конфликта НАТО и России?
  • 18.02 22:41
  • 3
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений
  • 18.02 22:38
  • 4
Рособоронэкспорт представит новейшее российское вооружение на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби