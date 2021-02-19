"Высокоточные комплексы" представят на IDEX 2021 боевые машины для морского десанта

ЦАМТО, 18 февраля. Боевые машины поддержки морской пехоты БМП-3Ф и БТ-3Ф представит холдинг "Высокоточные комплексы" на 15-й Международной конференции и выставке оборонной промышленности IDEX 2021, которая пройдет с 21 по 25 февраля в ОАЭ.

Плавающие боевые машины БМП-3Ф и БТ-3Ф способны покидать десантные корабли на удалении 40-60 км от берега, что значительно снижает вероятность массовых потерь боевых машин до и в момент высадки. В тандеме машины обеспечивают морской пехоте не только доставку к месту выполнения боевой задачи, но и поддержку огнем. Каждая имеет запас хода на воде до 7 часов, в том числе при волнении моря до трех баллов, а также возможность выхода на неподготовленный берег.

При проведении современных морских десантных операций требование "загоризонтного десантирования" становится преобладающим для техники сопровождения. Плавающие БМП-3 и БМП-3Ф зарекомендовали себя в течение многих лет эксплуатации в российских ВМФ и зарубежных ВМС как боевые машины, способные успешно решать такие задачи. А новейший бронетранспортер БТ-3Ф, созданный не так давно на Курганмашзаводе совместно со Специальным конструкторским бюро машиностроения (СКБМ), дополнил эту линейку.

"Еще одно несомненное преимущество машин – транспортабельность, – считает исполнительный директор ПАО "Курганмашзавод" Петр Тюков. – Для перевозки этих боевых машин можно использовать автомобильный, воздушный, морской и железнодорожный транспорт. БТ-3Ф также может транспортироваться на внешней подвеске вертолета Ми-26. Все машины транспортируются самолетами Ил-76МД, его аналогами и модификациями".

"В то же время, унификация изделий по узлам и агрегатам с БМП-3 – дополнительный плюс в плане эксплуатации и технического обслуживания машин для морской пехоты, – заявил генеральный директор НПО "Высокоточные комплексы" Александр Денисов. – Это обстоятельство позволяет назвать наиболее перспективными внешними рынками для БМП-3Ф и БТ-3Ф государства, уже имеющие на вооружении БМП-3".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".