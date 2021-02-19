Израиль планирует крупные закупки авиатехники в США

ЦАМТО, 18 февраля. По информации израильских СМИ, 16 февраля, после длительной задержки, межминистерский Комитет по оборонным закупкам Израиля одобрил часть закупок в рамках крупной сделки с США, предусматривающей поставки новой техники и вооружений для ВС Израиля.

Решение было принято в контексте продолжающегося с начала месяца обсуждения плана закупок ВиВТ на общую сумму около 9,4 млрд. долл., большая часть из которых предназначена для ВВС. По информации Haaretz, на первом этапе планируется закупить четыре самолета-заправщика KC-46, еще одну эскадрилью (третью) из 25 истребителей F-35, а также авиационные боеприпасы.

Утверждение финансирования является чрезвычайным бюджетным механизмом, поскольку государственный бюджет Израиля не утверждался с 2019 года. Как заявлено, соглашение о выделении средств было достигнуто после длительных переговоров между министерствами обороны и финансов.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в рамках выделяемых средств ВС Израиля смогут закупить новые истребители F-35 и F-15, тяжелые транспортные вертолеты для замены устаревших CH-53 "Ясур", самолеты-заправщики KC-46 для замены имеющихся Боинг-707 и другое оборудование, включая ракеты-перехватчики и современные авиабомбы.

Окончательно перечень закупаемой техники еще не сформирован. Так, с большим трудом командование ВВС Израиля выбрало закупку F-35 вместо модифицированных F-15EX "Страйк Игл". ЦАХАЛ планирует закупить еще одну эскадрилью F-15EX позднее после полного завершения испытаний этой версии. Пока не выбрана замена для CH-53. В качестве вариантов рассматриваются улучшенные CH-53K "Кинг Сталлион", либо CH-47F "Чинук". Кроме того, сообщается, что министр обороны Бенни Ганц выразил заинтересованность в покупке конвертопланов V-22 "Оспри", но пока неясно, покрывается ли их приобретение выделенными средствами.

В повестке дня обсуждены закупки оборудования для Управления военной разведки, систем C4i и киберзащиты, боеприпасов для ВВС.

Как сообщила газета Israel Hayom, 7 млрд. долл. на приобретение ВиВТ поступят из средств американской программы "Иностранное военное финансирование" (FMF – Foreign Military Financing), одобренной Вашингтоном, еще 2,4 млрд. долл. – за счет повторного использования кредита 2014 года в счет будущей финансовой помощи США.

Летом 2020 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении увеличить оборонный бюджет на 3,3 млрд. израильских шекелей (1 млрд. долл.) для финансирования ряда программ, включая завершение строительства подземных противотуннельных заграждений и наземных барьеров в секторе Газа, а также на текущие операции.

ЦАХАЛ также добивается выделения государством бюджетных обязательств для своей пятилетней программы Momentum, которая была инициирована в 2020 году и включает амбициозные проекты усиления боеспособности.

Как стало известно Jane's в 2020 году, ВВС Израиля планируют размещение третьей эскадрильи F-35 на авиабазе Тель Ноф (к югу от Тель-Авива). В настоящее время реализуется проект поставки двух эскадрилий F-35 (в общей сложности 50 самолетов) к 2024 году. В то же время, Израиль рассматривает возможность приобретения эскадрильи самолетов F-15EX.