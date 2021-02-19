Российский адмирал сожалеет о решении утилизировать атомный крейсер "Адмирал Лазарев"

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Решение утилизировать тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" вызывает сожаление с учетом того, что Россия не строит новые корабли такого класса, заявил бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов.

"Видимо, решили, что его нельзя восстановить. Как моряку мне очень жаль. На таком корабле чувствуешь себя человеком", - сказал адмирал в четверг "Интерфаксу".

Комоедов заявил, что в своё время, будучи первым заместителем командующего Северным флотом, участвовал в испытаниях однотипного корабля - атомного крейсера "Петр Великий".

"Это отличный проект. Уникальные корабли. Мне сложно судить о нынешнем состоянии "Адмирала Лазарева". Наверняка его оценили специалисты - может, что-то не так с реактором, или системы уже совсем прогнили. Хочу сказать, что это мощнейший крейсер. Мощнейшее создание судостроительной промышленности Советского Союза. Мне жаль, что его решили утилизировать. Россия сейчас такие корабли построить не может", - заявил Комоедов.

"Ломать - не строить, но и утилизация такого корабля - непростая задача", - добавил адмирал.

Утилизация тяжёлого атомного крейсера "Адмирал Лазарев" начнётся в этом году, следует из материалов портала госзакупок. Согласно материалам портала, госкорпорацией "Росатом" с 30-м судоремонтным заводом заключён контракт на "утилизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев" проекта 1144.1 заводской № 801". Стоимость работ составляет 5 млрд рублей. Крейсер должны установить на разделочной стапель 30-го судоремонтного завода к концу августа 2021 года. Работы по утилизации планируют завершить к 30 ноября 2025 года.

Крейсер относится к проекту "Орлан". "Адмирал Лазарев" был передан ВМФ в 1980 году. В 90-х был законсервирован. С этого времени его судьба была неопределённой, в разное время озвучивались планы как по модернизации, так и по утилизации крейсера.

Всего по проекту "Орлан" было построено четыре крейсера. В боеготовом состоянии находится один из них - флагман Северного флота "Петр Великий". Модернизация "Петра Великого" начнется после возвращения в боевой состав после ремонта "Адмирала Нахимова". Крейсер "Адмирал Ушаков" был выведен из состава флота в 2002 году, он также ожидает утилизации.

Крейсер "Адмирал Нахимов" в данный момент проходит глубокую модернизацию и должен вернуться в состав ВМФ РФ в конце 2022 года, сообщил в декабре 2020 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.