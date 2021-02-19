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РИА Новости

Роскартография составила карту производства стрелкового оружия в мире

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Демонстрационные стрельбы из самозарядного пистолета "Удав"
Демонстрационные стрельбы из самозарядного пистолета "Удав".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Роскартография и Союз оружейников России выпустили ко Дню защитника Отечества карту мира с указанием компаний, выпускающих гражданское и военное стрелковое оружие, а также его количество на долю населения.

"На карте мира масштаба 1 к 15 миллионам отмечены порядка 150 основных производителей стрелкового вооружения как в России, так и за рубежом", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскартогафии.

Там рассказали, что приступили к разработке карты в конце 2020 года. Компании-производители для удобства расположены в алфавитном порядке. Роскартографией также были визуализированы статистические данные о количестве огнестрельного оружия на 100 человек населения.

"Создание подобной карты наглядно иллюстрирует масштабы производства стрелкового оружия в мире. Подобная визуализация позволит российским компаниям-производителям более детально анализировать и планировать свою деятельность на мировом рынке оружия и патронов к нему", - прокомментировал выпуск карты член коллегии Военно-промышленной комиссии России Михаил Осыко, которого цитирует пресс-служба.

Всего, как уточнили в Роскартогафии, в мире, по оценкам экспертов, насчитывается более 240 компаний, выпускающих стрелковое оружие гражданского и военного назначения. Практически половина сосредоточена на территории таких стран, как США, Германия, Израиль, Россия, ЮАР и Италия.


Карта производства и количества на единицу населения стрелкового оружия в мир.
Источник: Роскартография

По данным швейцарского проекта Small Arms Survey, по состоянию на 2018 год количество зарегистрированного стрелкового оружия во всем мире превысило 1 миллиард единиц, из которых у гражданского населения находится 857 миллионов единиц (85%), у военных 133 миллиона (13%), у правоохранительных органов - 23 миллиона (2%). Наибольшее количество единиц стрелкового оружия в США - 393,3 миллиона единиц, Россия, по оценкам экспертов, находится на 6 месте с 6,2 миллиона единиц.

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