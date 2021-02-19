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Российская газета

Россия представит за рубежом новую бронемашину

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Источник изображения: rg.ru

Одной из новинок российской экспозиции на международной выставке вооружений IDEX 2021 в ОАЭ станет универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ).

Это разработка Уралвагонзавода. Она предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных задач на поле боя - в том числе под огнем противника и в условиях радиоактивного заражения. УБИМ на базе танка Т-90 сочетает в себе возможности ремонтно-эвакуационной машины, техники разграждения и разминирования, рассказали в пресс-службе холдинга.

На танковом шасси смонтированы бульдозерный отвал с изменяемым положением крыльев и мощный экскаваторный ковш-захват клещевого типа. Взамен ковша можно установить гидромолот для разрушения бетонных конструкций. Также УБИМ оснащена тяговой и вспомогательной лебедками для эвакуации техники.

В комплект машины входит переносной миноискатель, прибор радиационной и химической разведки, ручной инструмент и средства защиты. Помимо экипажа из двух человек, в УБИМ предусмотрены места для трех саперов. На рубке смонтирован дистанционно управляемый крупнокалиберный пулемет.

Помимо УБИМ и "Арматы", УВЗ покажет в ОАЭ макеты танков Т-72 и Т-90МС, а также бронированной машины поддержки танков БМПТ "Терминатор".


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
ЯО
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