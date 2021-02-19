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Cнайперская винтовка «Уголек» может сменить «Драгунова»

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Источник изображения: vpk-news.ru

ЦНИИточмаш (входит в «Ростех») приступил к изготовлению опытных образцов новой снайперской винтовки «Уголек» в интересах Минобороны РФ.

Госиспытания оружия запланированы на 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«В настоящее время выполняется изготовление опытных образцов снайперских комплексов для проведения предварительных испытаний. Государственные испытания планируется начать в 2022 году», - пояснили в пресс-службе.

Снайперский комплекс «Уголек» разрабатывается полностью из отечественных материалов и комплектующих. Предполагается его оснащение новыми прицельными комплексами. 

Новая винтовка будет использовать российские патроны, но в натовских калибрах: в калибре .308 Winchester (7,62×51 мм) и в значительно более мощном — .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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