«Валькирии», вооружённые «Молниями»

ВВС США официально присвоили имя своей первой зарубежной эскадрилье истребителей F-35. Вчера, 17 февраля, пресс-служба американских военно-воздушных сил объявила о том, что 495-я истребительная эскадрилья, входящая в состав 48-го истребительного авиаполка и базирующаяся на базе ВВС Великобритании в Лейкенхите, будет называться «Валькириями» (Valkyries).

«Объём поддержки, которую мы получали и продолжаем получать от общественности как здесь, так и у себя дома, был огромен и высоко оценён. Базирование F-35 в Лейкенхите изменит правила игры, поскольку позволит нам и далее улучшать взаимодействие с нашими европейскими союзниками, являясь наглядной демонстрацией того, что мы и все члены НАТО будем продолжать владеть небом», — рассказал полковник Джейсон Камиллетти, командир 48-го истребительного авиаполка.

Истребитель F-35 Источник изображения: af.mil

Примечательно, что название для эскадрильи выбирали на открытом голосовании. Из более чем 700 предложенных вариантов в ВВС США отобрали пять финалистов: Valkyries, Archangels, Sabres, Sentinels и Swordsmen. В состав 48-го истребительного авиаполка входят две эскадрильи F-15E Strike Eagle и одна эскадрилья F-15C Eagle. Уже до конца года их начнут заменять на F-35 Lightning II.

Первые F-35A прибыли на базу ВВС Великобритании в Лейкенхите ещё в 2017 году и участвовали в учениях НАТО. На постоянной основе американские «Молнии» будут размещены в Великобритании с этого года. В планах ВВС США — обеспечивать в Лейкенхите постоянное присутствие 54 самолётов F-35A.