"Ангара-А5" превзошла требования военных по грузоподъемности и точности

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара-А5" в ходе проведенного в декабре пуска по параметрам точности выведения груза и грузоподъемности перевыполнила требования, заданные Минобороны, рассказал в интервью РИА Новости генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева, разработчик "Ангары") Сергей Кузнецов.

"Если говорить о задачах, которые ставились непосредственно перед ракетой-носителем "Ангара-А5", то, в первую очередь, пуск проводился для подтверждения энергомассовых характеристик носителя, возможности выведения полезной нагрузки с максимальной массой на заданную орбиту с требуемой точностью", - сказал он.

"Абсолютно все параметры пуска выполнены с хорошим запасом. Мы вывели на низкую орбиту более 23 тонн груза и показали точность выведения лучше, чем требовалось по техническому заданию. Можно сказать, что ракетой все задачи были выполнены на отлично", - добавил Кузнецов.

По его словам, во время проведенного 14 декабря пуска на геостационарную орбиту был выведен макет спутника массой порядка 2 тонн 420 килограмм. При этом расчеты остатков компонентов топлива показали, что на "Ангаре-А5" с космодрома Плесецк на геостационарную орбиту в будущем можно выводить нагрузки больше расчетных – свыше 2,5 тонны.

Основным заказчиком по созданию ракетного комплекса "Ангара" является Минобороны, которое формирует требования к ракете.

"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".