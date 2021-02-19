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ЦАМТО

ВВС Перу получили самолеты KC-130H из состава ВС Испании

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Источник изображения: Фото: defensa.com

ЦАМТО, 18 февраля. На авиабазе "Кальяо", где размещается 8-я авиагруппа ВВС Перу, 15 февраля состоялась церемония приемки двух самолетов KC-130H "Геркулес", приобретенных из состава ВВС Испании.

В мероприятии принял участие исполняющий обязанности президента Перу Франсиско Сагасти и министр обороны Нурия Эспарх Фернандес.

По информации Infodefensa.com, самолеты 11 февраля вылетели из Сарагосы (Испания) и 14 февраля совершили посадку в аэропорту Хорхе Чавес в Лиме (Перу). Трехдневный перелет был выполнен под управлением экипажей ВВС Испании с промежуточными посадками.

Как сообщал ЦАМТО, в 2018 году МО Испании объявило о переводе в категорию избыточного имущества десяти имеющихся самолетов семейства "Геркулес", поступивших на вооружение в 1973 году. В начале 2000-х гг. самолеты прошли модернизацию для продления срока эксплуатации, включая обновление авионики, средств связи, самообороны и заправочного оборудования. В число выставленных на продажу самолетов вошли 4 C-130H, 5 KC-130H с возможностью выполнения дозаправки в полете и один C-130H-30 в удлиненной версии.

Правительство Испании 1 декабря 2020 года предоставило министру обороны страны разрешение на продажу зарубежным заказчикам четырех самолетов семейства "Геркулес" в состоянии "как есть" из состава ВВС. Два самолета KC-130H за 22 млн. евро (26,7 млн. долл.) предполагалось поставить ВВС Уругвая. Первый из них прибыл в Монтевидео 19 декабря, а второй – 20 декабря 2020 года. Еще два самолета на сумму 25 млн. евро (30,4 млн. долл.) должны были получить ВВС Перу.

Министерство обороны Перу приступило к переговорам о покупке двух C-130H в третьем квартале прошлого года. В октябре группа специалистов ВВС Перу посетила авиабазу "Сарагоса" для оценки состояния самолетов (предложенные Перу KC-130H в конфигурации самолета-заправщика поступили на вооружение ВВС Испании в 1981 году).

В январе 2021 года Минобороны Перу утвердило "Перечень стратегических зарубежных контрактов" (LCME – Lista de Contrataciones consideradas Estrategicas en el Mercado Extranjero) на 2021 год. В него вошел всего один пункт – закупка двух военно-транспортных самолетов для 8-й авиагруппы ВВС Перу, размещенной на базе Международного аэропорта Хорхе Чавеса в г.Кальяо (11 км от Лимы). Бюджет закупки составляет 126,7 млн. перуанских новых солей (около 35 млн. долл.). Это несколько больше, чем заплатили за свои KC-130H ВВС Уругвая. Возможно, это связано с меньшим налетом "перуанских" самолетов и тем, что подписанный Перу и Испанией контракт также включает пакет запчастей.

Для справки: Министерство обороны Уругвая указало, что налет приобретенных для ВВС самолетов KC-130H составляет около 17 тыс. часов.

По оценке экспертов, покупка KC-130H позволит ВВС Перу восстановить возможности дозаправки самолетов в воздухе, а также выйти из сложного положения, связанного с прерванным процессом приобретения дополнительных самолетов C-27J "Спартан" (приобретены четыре из 12 первоначально запланированных) и заморозкой программы приобретения самолетов C-130J/KC-130J "Геркулес" (требуется шесть единиц).

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Страны
Испания
Перу
Уругвай
Продукция
C-130
C-27J
Проекты
2020-й год
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