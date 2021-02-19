Минобороны Японии опубликовало годовой запрос по закупке ВиВТ в рамках оборонного бюджета на 2021-2022 ф.г.

ЦАМТО, 18 февраля. Министерство обороны Японии опубликовало годовой запрос в рамках оборонного бюджета на 2021-2022 ф.г. (апрель 2021 года – март 2022 года) по закупке вооружений и военной техники.

Как уточняет Scramble Magazine, поскольку различные статьи бюджета пока являются предварительными запросами и требуют одобрения парламента, фактическое количество закупок и сумма расходов еще может быть скорректирована.

Издание публикует выдержки из раздела по закупке авиатехники в запросе на 2021-2022 ф.г.:

- разработка самолета РЭБ на базе Kawasaki C-2;

- закупка военно-транспортных самолетов Kawasaki С-2 (2 ед.);

- закупка истребителей F-35A с сопутствующим оборудованием (4 ед.);

- закупка истребителей F-35B с сопутствующим оборудованием (4 ед.);

- закупка вертолетов UH-60J II (5 ед.);

- модернизация истребителей F-15;

- модернизация истребителей F-2 (интеграция ПКР);

- развитие проекта истребителя F-X;

- закупка военно-транспортных самолетов Kawasaki С-1 (3 ед.);

- программа продления срока службы самолетов БПА P-3C (4 ед.);

- переоборудование одного вертолета SH-60K в поисково-спасательную версию;

- продление срока службы SH-60K (3 ед.);

- закупка самолета-амфибии US-2;

- реконструкция второго эсминца класса "Идзумо" для применения F-35B;

- закупка морских вертолетов UH-2 (7 ед.);

- развитие инфраструктуры авиабазы "Сага" для использования конвертопланов V-22 "Оспри".