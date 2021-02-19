УВЗ покажет на IDEX линейку бронетехники

Т-90МС – не просто модернизированный Т-90. Фактически это новая машина. Фото Виталия Кузьмина.

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Концерн "Уралвагонзавод" впервые представит на международной выставке IDEX-2021 в ОАЭ танк Т-14 "Армата" и универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ), сообщил концерн в четверг.

"Наряду с новинками участники и гости выставки увидят и давно зарекомендовавшие себя, но не менее интересные и перспективные танки Т-90МС, модернизированный Т-72 и боевую машину поддержки танков (БМПТ), созданные в Уральском КБ транспортного машиностроения", - говорится в сообщении "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех".

IDEX, крупнейшая оборонная выставка на Ближнем Востоке, пройдет в Абу-Даби с 21 по 25 февраля.

УВЗ разработал тяжелую гусеничную платформу "Армата", на ее базе создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Техника на платформе "Армата" проходит испытания.

Начало серийных поставок в 2021 году "Арматы" в Вооруженные силы РФ ранее анонсировали глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров.

УБИМ предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе на радиоактивно зараженной местности. Совмещает в себе возможности сразу трех инженерных машин: бронированной ремонтно-эвакуационной, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования.

В УВЗ заявили, что в макетном варианте на IDEX будут представлены модернизированные версии российских танков Т-72 и Т-90.

БМПТ "Терминатор" - многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. Способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника.

Первая партия боевых машин поддержки танков "Терминатор" поступила в Вооруженные силы России - в 90-ю танковую дивизию Центрального военного округа, сообщил 1 декабря 2020 года УВЗ.