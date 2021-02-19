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Российская газета

Слухи о третьем носителе "Посейдона" не подтвердились

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Источник изображения: Владимир Ларионов \ РИА Новости

На фоне только что заключенного соглашения о продлении договора СНВ-3 эксперты в области контроля за вооружениями, как и сами создатели стратегических систем, весьма болезненно реагируют на вбросы информации и публикацию сомнительных, из анонимных источников, сведений о том, что и по каким программам в России строят, готовят к принятию на вооружение или уже вводят в боевой состав.

Такой новостью-раздражителем, если не сказать больше, стало сообщение известного информагентства о третьем корабле-носителе подводных беспилотников "Посейдон", который якобы строится в России. Причем строится негласно, под видом другой подводной лодки, что была открыто заложена еще в июле 2017 года как серийная, шестая по счету, АПЛ модернизированного проекта "Ясень-М".

Вот прямая цитата с ленты новостей: "Это младший брат субмарины "Хабаровск" проекта 09851. Он имеет те же основные размерения, но отличается от "Хабаровска" тем, что в нем будут применены более современные системы и механизмы". И далее утверждается, что это - АПЛ специального назначения, что создается она по проекту 09853 и что "будет передана ВМФ в рамках действующей Государственной программы вооружений до 2027 года вместе с подводными аппаратами, которые к тому времени также завершат государственные испытания". Но в отличие от двух первых носителей ядерных суперторпед (напомним: это АПЛ "Хабаровск" и "Белгород") третий "будет сдан как единый комплекс вместе со средствами поражения".

Дважды повторенное в январе, это сообщение со ссылкой на анонимные (как водится в похожих случаях) источники "в кораблестроительной отрасли" других подтверждений по сей день не получило. Но вызвало безмолвное удивление среди тех, кто этот корабль проектировал и кто его уже три года строит.

Речь о заложенной на стапеле "Севмаша" 28 июля 2017 года многоцелевой атомной подводной лодке "Ульяновск" проекта 08851. Как было заявлено в тот день официальными лицами, она продолжает серию модернизированных АПЛ четвертого поколения "Ясень-М", спроектированных в санкт-петербургском МБМ "Малахит".

По исходному (базовому) проекту 885 "Ясень" построена и уже несет службу на Северном флоте головная подлодка "Северодвинск". Следующая за ней "Казань", заложенная с большим отрывом по времени (через 16 лет), строилась уже по новому глубоко модернизированному проекту "Ясень-М". И с учетом внедренных на ней новых систем и оборудования стала головной для линейки кораблей, что следуют за ней - "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь"…

Минувшей осенью "Казань" проходила финальный этап государственных испытаний с ракетной стрельбой. А сейчас эта АПЛ находится "на этапе финишной отделки и ревизии механизмов", заявил "Интерфаксу" президент ОСК Алексей Рахманов. Коллегам в РИА Новости он же уточнил: "Готовность сдачи "Казани" - 26 февраля. С 26 февраля корабль закончит всю отделку, ревизию всех агрегатов и механизмов по итогам проведения испытаний".

В отношении других подлодок, что в напряженной программе этого года, включая испытания уже спущенных на воду "Белгорода" и "Новосибирска", вывод со стапеля АПЛ "Хабаровск", глава ОСК ничего детализировать не стал. Как и рассуждать о новом-старом предназначении "Ульяновска".

А Михаил Будниченко, генеральный директор "Севмаша", где все эти корабли строятся, 17 февраля подтвердил РИА Новости, что создание новейшей серии подлодок проекта "Ясень-М", идет "по графику, согласованному с Министерством обороны РФ". Атомные подводные крейсеры "Красноярск", "Архангельск" и "Пермь" находятся на разных этапах стапельных работ, пояснил Будниченко. По его словам, на стапеле и еще одна АПЛ этого проекта - "Ульяновск". Работы на ней также идут по графику, заключил гендиректор верфи.

Еще ранее в пресс-службе "Севмаша", куда "РГ" обратилась за разъяснениями, дали понять, что не располагают сведениями о "новом предназначении" АПЛ "Ульяновск". Схожим был ответ и представителей СПМБМ "Малахит" - со ссылкой на "Памятное удостоверение о закладке атомного подводного крейсера "Ульяновск", которое оформляется в момент закладки корабля и хранится в конструкторском бюро.

"Для нас он "Ясень", - такой, если суммировать, была общая реакция.

Дословно

Нынешний главком ВМФ адмирал Николай Евменов еще в должности командующего Северным флотом заявил о подводной лодке "Ульяновск" следующее:

- Очень важно, чтобы в командование именно этим кораблем входили жители Ульяновской области, чтобы то, что сейчас формируется - и сам корабль, и экипаж, носило этот дух, чтобы это было не просто название на борту…

Это не будет так, что сто процентов экипаж - только из Ульяновска, но костяк, я считаю, должен быть из этого города… Сейчас у нас есть время поработать в училищах военно-морских и побеседовать именно с теми ребятами, которые из военкоматов, со срочной службы поступили в училище, но являются выходцами из ульяновской земли. Посмотреть на них, присмотреться к ним, потому что каждый курсант мечтает попасть именно на новый корабль…

Самое сложное техническое сооружение, созданное руками человека - это атомная подводная лодка… Поэтому постройка - дело не одного года.


Александр Емельяненков

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