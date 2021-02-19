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РИА Новости

"Ангару-А5" могут запустить с реальным спутником, рассказал производитель

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Ракета "Ангара-А5"
Ракета "Ангара-А5".
Источник изображения: © Фото : @Rogozin/Twitter

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара-А5" тяжелого класса в 2021 году может быть впервые запущена с космическим аппаратом на борту, а не макетом спутника, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель "Ангары") Алексей Варочко.

"Со стороны министерства обороны поставлена задача обеспечить третий пуск с полезной нагрузкой. Для этого придется хорошенько поработать, в том числе со страховыми компаниями", - сказал он.

При этом Варочко указал, что пока не определено, какой конкретно космический аппарат будет запущен на ракете.

Ранее сообщалось, что на 2021 год намечен пуск третьей ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 "Персей" и макетом космического аппарата.

На сегодняшний день в рамках летных испытаний были запущены одна ракета легкого класса "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (в 2014 и 2020 годах), все - с космодрома Плесецк и с макетами космических аппаратов. Легкая ракета летела по баллистической траектории и упала на полигоне Кура, а обе тяжелые ракеты вывели на целевые орбиты макеты полезной нагрузки.

Летные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" - шесть. Центр Хруничева по контрактам с Минобороны РФ должен изготовить еще четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5", поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах.

"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Плесецк
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