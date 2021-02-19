Оборонно-промышленный технопарк создан в Санкт-Петербурге

Общий объем инвестиций в создание кластера концерна ВКО "Алмаз -Антей" составил 54 млрд рублей

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Завершилось создание Северо-Западного регионального центра (СЗРЦ) концерна ВКО "Алмаз-Антей" в Санкт-Петербурге.

"В феврале проект полностью завершён", - сообщил заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" - директор СЗРЦ Михаил Подвязников в интервью, которое публикует в четверг "Российская газета".

В единый инновационный кластер интегрированы шесть петербургских предприятий концерна. Это "Обуховский завод", "Завод радиотехнического оборудования", "Конструкторское бюро специального машиностроения", "ВНИИ радиоаппаратуры", "Российский институт радионавигации и времени" и "Завод "Навигатор".

"Все сделки, связанные с продажей имущества переведенных на новую площадку предприятий завершились только на днях. И благодаря вырученным средствам полностью погашены кредитные обязательства Северо-Западного центра", - отметил Подвязников.

Он сообщил, что общий объем инвестиций в создание СЗРЦ составил 54 млрд рублей, в том числе 25 млрд рублей пошли на техническое переоснащение.

Ключевым звеном СЗРЦ является Обуховский завод, история которого насчитывает почти 160 лет и который задействован в производстве вооружения для всех видов войск РФ. Он был модернизирован в первую очередь.

"В процессе разработки плана модернизации завода возникла мысль перенести на его площадку остальные петербургские предприятия концерна, благо территория позволяла это сделать, выстроив новые корпуса и оснастив их современным оборудованием. Для этого были привлечены заемные средства ВТБ и концерна. А освободившиеся площадки, которые располагались в центральной части города, на Петроградской стороне и на Васильевском острове, решили продать для погашения кредитов. Идея была поддержана правлением и советом директоров концерна ещё в 2008 году. Но из-за кризиса программу удалось запустить только в 2010 году. И вот в феврале проект полностью завершён", - сообщил Подвязников.

В результате этой работы, по оценке Подвязникова, "экономика предприятий стала совсем другой, эффективность повысилась в разы". "Объём производства предприятий СЗРЦ в 2020 году увеличился в два с половиной раза по сравнению с 2014 годом", - сообщил он.

Производительность труда по СЗРЦ в целом выросла в 1,6 раза.

"Это было достигнуто, в том числе, за счёт сокращения дублирования функций профильных служб в составе каждого из предприятий. При централизации управления процессами в единых подразделениях повышается эффективность работы, а затраты снижаются, что в том числе позволяет увеличивать оплату труда. Зарплата стала достойной: средняя составляет около 76 тысяч рублей, на ряде предприятий она выше. Диспропорция между численностью рабочего и административного персонала сглаживается", - сообщил Подвязников.