Производитель сообщил о планах Минобороны по закупке ракет "Ангара-А5М"

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Центр Хруничева ведет переговоры с Минобороны РФ о заключении контракта на поставку первых модернизированных ракет "Ангара-А5М", рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель "Ангары") Алексей Варочко.

"С Минобороны мы ведем переговоры о дальнейших заказах уже ракет версии "Ангара-А5М", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса") по контрактам с Минобороны РФ должен изготовить четыре "Ангары-А5" для летных испытаний и четыре серийных "Ангары-А5". Поставка серийных ракет ожидается в 2022-2024 годах. О переговорах о поставке модернизированных носителей не сообщалось.

В свою очередь с госкорпорацией "Роскосмос" у Центра Хруничева имеется контракт только на одну "Ангару-А5" и две "Ангары-А5М" для обеспечения первых стартов с Восточного. "По линии госкорпорации "Роскосмос" мы смотрим на перспективу заказа ракет для отработки пилотируемого корабля "Орел", - сказал Варочко.

На сегодняшний день в рамках летных испытаний были запущены одна ракета легкого класса "Ангара-1.2ПП" (в 2014 году) и две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" (в 2014 и 2020 годах), все - с космодрома Плесецк и с макетами космических аппаратов. Легкая ракета летела по баллистической траектории и упала на полигоне Кура, а обе тяжелые ракеты вывели на целевые орбиты макеты полезной нагрузки. Летные испытания "Ангары-1.2" в Плесецке предусматривают три пуска, "Ангары-А5" - шесть.

"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".