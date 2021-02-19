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Интерфакс-АВН

Арабская коалиция перехватила беспилотник хуситов

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Повстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы.
Источник изображения: © AP Photo / Hani Mohammed

Дубай. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Арабская коалиция перехватила и уничтожила беспилотник хуситов, запущенный в сторону саудовского города Хамис-Мушайт, сообщает телеканал Al-Arabiya.

"Продолжающиеся попытки террористических и враждебных ополченцев нацелиться на гражданское население и гражданские объекты, а также попытки атаковать гражданское население и гражданские объекты являются преднамеренными и систематическими и представляют собой военные преступления", - цитирует телеканал заявление Арабской коалиции.

"Мы принимаем оперативные меры по защите гражданского населения и гражданских объектов в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Проекты
БПЛА
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