Арабская коалиция перехватила беспилотник хуситов

Дубай. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Арабская коалиция перехватила и уничтожила беспилотник хуситов, запущенный в сторону саудовского города Хамис-Мушайт, сообщает телеканал Al-Arabiya.

"Продолжающиеся попытки террористических и враждебных ополченцев нацелиться на гражданское население и гражданские объекты, а также попытки атаковать гражданское население и гражданские объекты являются преднамеренными и систематическими и представляют собой военные преступления", - цитирует телеканал заявление Арабской коалиции.

"Мы принимаем оперативные меры по защите гражданского населения и гражданских объектов в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении.