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ТАСС

Госиспытания новой снайперской винтовки "Уголек" для ВС РФ начнутся в 2022 году

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Снайперские полуавтоматы СВЧ концерна "Калашников" под патроны 7,62х51 мм (на переднем плане) и 8,6х70 мм (ОКР "Уголёк")
Снайперские полуавтоматы СВЧ концерна "Калашников" под патроны 7,62х51 мм (на переднем плане) и 8,6х70 мм (ОКР "Уголёк").
Источник изображения: Михаил Дегтярёв / www.kalashnikov.ru

Ее разрабатывают полностью из отечественных материалов и комплектующих, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. ЦНИИточмаш (входит в Ростех) приступил к изготовлению опытных образцов новой снайперской винтовки "Уголек", выход на госиспытания которой запланирован на 2022 год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"В настоящее время выполняется изготовление опытных образцов снайперских комплексов для проведения предварительных испытаний. Государственные испытания планируется начать в 2022 году", - сказали в пресс-службе.

Сейчас основной снайперской винтовкой в российской армии является принятая на вооружение еще в 1960-х годах снайперская винтовка Драгунова (СВД).

Снайперский комплекс "Уголек" разрабатывается полностью из отечественных материалов и комплектующих. Предполагается его оснащение новыми прицельными комплексами. Новая винтовка будет использовать российские патроны, но в натовских калибрах: в калибре .308 Winchester (7,62х51 мм) и в значительно более мощном - .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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