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Известия.ru

«Бобров» зайдет с тыла: ракетовоз-спасатель поддержит боевые корабли

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Источник изображения: Фото: ПАО «Северная верфь»

Черноморский флот усилили арктическим ракетовозом-спасателем. Его состав пополнит самое многофункциональное судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров». Новинка способна перевозить и перегружать на другие корабли тонны различных грузов и боеприпасов. Также она может вести спасательные работы в сложных погодных условиях. По словам экспертов, «Всеволод Бобров» займется, в частности, снабжением корабельных групп, которые уже действуют в Черном и Средиземном морях, а также в Индийском океане.

Черноморский флот усилили арктическим ракетовозом-спасателем. Его состав пополнит самое многофункциональное судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров». Новинка способна перевозить и перегружать на другие корабли тонны различных грузов и боеприпасов. Также она может вести спасательные работы в сложных погодных условиях. По словам экспертов, «Всеволод Бобров» займется, в частности, снабжением корабельных групп, которые уже действуют в Черном и Средиземном морях, а также в Индийском океане.

Тыловая поддержка

Многофункциональное судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120 включат в состав ЧФ. Экипаж для него уже сформирован и недавно прибыл в Санкт-Петербург, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. По словам собеседников издания, после приемки судна команда проведет его комплексные испытания.

С баз на Черном море «Всеволод Бобров» сможет снабжать различными грузами и боеприпасами российскую группировку в Средиземноморском регионе, а при необходимости и дальше. Наши корабли всё активнее действуют в Красном море, вдоль восточного побережья Африки и в Индийском океане.

Объединенная судостроительная корпорация сообщила, что заводские ходовые испытания нового судна начнутся в марте. Экипажу уже передают имущество, документацию и помещения. На «Всеволоде Боброве» проверят работу главной энергетической установки и кранов под полной нагрузкой.

В декабре замминистра обороны Алексей Криворучко заявил о том, что строительство «Боброва» на заводе «Северная верфь» идет по графику и его сдача флоту ожидается в первой половине 2021 года.

— В советское время средиземноморское соединение ВМФ вообще не имело постоянной базы, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Все корабли снабжались с пунктов обеспечения и танкеров. Боеприпасы, ракеты, запчасти, продукты питания — всё это надо пополнять, и доставить грузы в данном случае могут только суда обеспечения. Еще недавно их вообще не строили.

Эксперт отметил, что суда обеспечения понадобятся не только для снабжения кораблей в Средиземноморье, но в перспективе и в других частях света.

— Согласно действующей морской доктрине, мы должны присутствовать во всех регионах Мирового океана, — пояснил Виктор Мураховский. — Очевидно, нам надо действовать в Индийском океане, а у России там баз нет. На Тихом океане с базированием тоже проблемы. Без современных судов обеспечения в таких случаях не обойтись. Они, по сути, являются плавучими базами для морских операций.

Форпост в Средиземноморье

Новое судно могут задействовать для обеспечения морских операций в Средиземном море. С 21 сентября 2013 года там создано постоянное оперативное соединение ВМФ. По принципу ротации в нем дежурят корабли и подводные лодки Черноморского, Северного и Балтийского флотов. В разное время в его составе находились крупнейшие надводные единицы отечественного флота, включая авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

Корабли соединения приняли самое активное участие в российской операции в Сирии. Они выпустили около ста крылатых ракет по целям террористов и экстремистов. В период боевых действий корабли иногда приходилось дозаправлять топливом и снабжать боеприпасами прямо в море.

Основная тяжесть снабжения этого соединения, морской базы в Тартусе и российской группировки в Сирии лежит именно на ЧФ. Для этого пришлось задействовать не только специальные суда обеспечения, но и дополнительно закупленные гражданские, а также большие десантные корабли.

— У нас долго в приоритете были боевые корабли, а вспомогательному флоту уделялось недостаточно внимания, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Без надежных и современных судов обеспечения ВМФ действовать в Средиземном море, а тем более в дальних походах трудно. А сейчас наши корабли всё больше времени проводят вдали от своих баз.

Сегодня на ЧФ нет ни одного вспомогательного судна с сопоставимыми характеристиками. Все они гораздо старше и уступают «Всеволоду Боброву». Он сможет перевозить грузы, снабжать корабли в том числе и в море. Способен проводить спасательные операции и поднимать затонувшие предметы со дна моря. Всего планировалось построить три корабля проекта 23120, отметил эксперт.

Многофункциональная база

«Всеволод Бобров» станет второй единицей проекта 23120 в составе ВМФ России. Головной «Эльбрус» приняли в состав Северного флота в 2018-м. Уже на следующий год его отправили в кругосветное плавание продолжительностью 175 дней с отрядом боевых кораблей, в составе которого был новейший фрегат «Адмирал Горшков».

Полное водоизмещение судов проекта 23120 составляет 9,5 т. Они могут транспортировать и перегружать сухие грузы и вооружения на необорудованные причалы и корабли в открытом море. Способны они также при необходимости взять другой корабль на буксир. В состав оборудования входит водолазный модуль с барокамерой и средства для картографирования морского дна.

Автономность позволяет судам данного проекта провести в море непрерывно до 60 суток. Они оборудованы двумя 50-тонными электрогидравлическими кранами для погрузки. На грузовой палубе есть пространство в 700 кв. м для размещения машин, контейнеров и других грузов. Усиленный корпус ледового класса Arc4 позволяет ему действовать при толщине льда до 60 см. Такая особенность востребована на Северном и Тихоокеанском флотах. Стандартный экипаж — 27 человек. При необходимости на «Боброве» могут разместиться до 55 человек.

Уникальное судно приспособлено также для погрузки и разгрузки грузов вертолетами Ка-27 и Ка-29. Эта функция необходима при работе в местах, где невозможно подойти к берегу, и для оперативной доставки боеприпасов на корабли в море.

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