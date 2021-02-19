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Военно-промышленный курьер

Пекин готов нанести «металлический» удар по американской оборонке

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Источник изображения: vpk-news.ru

Китай может нанести удар по оборонной промышленности США, ограничив экспорт металлов, которые играют немаловажную роль в производстве истребителей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, принимающие участие в консультациях правительства и представителей отрасли.

По данным издания, Министерство промышленности и информационных технологий Китая предложило проект мер контроля над производством и экспортом 17 редкоземельных металлов. На сайте ведомства подчёркивается, что редкоземельные металлы являются невозобновляемым и потому стратегически важным ресурсом.

«Американские производители оружия могут стать одними из первых компаний, на которых будут введены ограничения на экспорт», — констатирует Чжан Руи — аналитик пекинской консалтинговой компании Antaike.

Следует отметить, что многие государства на данный момент зависят от КНР в добыче ряда редкоземельных элементов, необходимых в военной промышленности. Как сообщает Сentral News Agency, после переработки редкоземельные металлы могут использоваться в металлургии, нефтехимии, стеклокерамике и в передовых технологических областях, таких как компьютеры, медицина, оптоэлектроника и электромобили, а также аэрокосмические технологии. Редкоземельные металлы могут стать стратегическим козырем Китая.

По информации Исследовательской группы Конгресса США, в одном американском истребителе F-35 используется 417 кг редкоземельных металлов. При этом на Китай приходится около 80% поставок этих металлов, комментирует Eadaily.

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Страны
Китай
США
Продукция
F-35
Проекты
ИТ
Медицина
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