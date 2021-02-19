Враги, а не партнеры: как НАТО будет сдерживать Россию и Китай

Генсек НАТО предложил обновить стратегию альянса для сдерживания России

НАТО планирует пересмотреть свою стратегическую концепцию, принятую в 2010 году. Тот документ предполагал стратегическое партнерство с Россией и не учитывал растущую роль Китая. Теперь же по отношению к этим двум государствам альянс выбирает политику сдерживания и обороны, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО.

17 февраля прошла встреча министров обороны стран НАТО, одним из главных вопросов на которой стало обсуждение «Инициативы НАТО 2030». Помимо участников Североатлантического альянса, в мероприятии принимают участие главы военных ведомств Финляндии и Швеции Антти Самули Кайкконен и Карин Энстрем, а также Верховный представитель Евросоюза по иностранных делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Сама встреча выступает прологом к саммиту НАТО, который планируется провести в этом году в Брюсселе.

«Я представил ряд масштабных предложений, которые лягут в основу нашего саммита. Они охватывают ключевые направления: укрепление нашей приверженности сдерживания и обороны, предоставление стимулов для того, чтобы союзники предоставляли больше потенциала и обеспечивали более справедливое распределение бремени расходов, чтобы это соответствовало нашим устремлениям», - сказал генсек альянса.

В НАТО, заявил Столтенберг по итогам первого дня встречи министров обороны, назрела необходимость обновить стратегическую концепцию, и целью подобного пересмотра должно стать укрепление связей между Европой и Северной Америкой. Своего рода рестарт трансатлантическим связям теперь возможен, на что на мероприятии обратили внимание - впервые подобная встреча проходит с участием представителей новой американской администрации.

«Нам необходимо расширять политическое и практическое сотрудничество с демократиями и единомышленниками по всему миру, чтобы мы могли защищать порядок, основанный на правилах и законах, который подрывают страны, которые не разделяют наших ценностей, как, например, Россия и Китай»,

- подчеркнул генсек альянса.

Этими задачами Столтенберг объяснил необходимость установления более справедливого распределения бремени расходов. И это к тому, что 2021 год станет уже седьмым подряд, когда европейские члены НАТО и Канада увеличивают оборонные расходы.

По словам Йенса Столтенберга, ожидается, что девять участников альянса выделят 2% ВВП на оборону по сравнению с тремя государствами в 2014 году. С 2014 года европейские союзники и Канада внесли совокупный дополнительный вклад в размере $190 млрд. В этом году 24 участника блока будут выделять не менее 20% от оборонного бюджета на новую основную технику - это уровень, который рекомендует руководство альянса.

«Но мы все должны выполнять обязательства, которые мы взяли на себя, и продолжать инвестировать в оборону и увеличивать готовность наших сил. Это единственный способ обеспечить защищенность наших государств во все более непредсказуемом мире», - заявил Столтенберг.

Что касается стратегической концепции, которую руководитель военного блока предлагает скорректировать, то действующий документ был принят в 2010 году, и в текущих условиях не отвечает современным вызовам.

«Например, сегодняшняя стратегическая концепция не охватывает изменения баланса сил и не учитывает подъем Китая. Мы не говорим об изменениях климата, а это очень серьезная ситуация, которая ухудшает кризисную ситуацию, и мы должны учесть это в новой стратегической концепции», - добавил генсек альянса.

Более того, концепция 2010 года предполагала стратегическое партнерство с Россией. Однако сегодня «ситуация изменилась», подчеркнул Столтенберг.

Одно из предложений, которое будет вынесено на саммит НАТО, - укрепить оборону. «Сегодня, когда мы осуществляем сдерживание и оборону в составе боевых групп в Балтии и обеспечиваем передовое присутствие в регионе Черного моря, осуществляем патрулирование воздушного пространства, проводим морские операции с участием наших постоянных военно-морских соединений, все эти силы и средства предоставляют страны НАТО. И эти же страны несут связанные с этим расходы. Я предлагаю, чтобы НАТО несло часть этих расходов. Это продемонстрирует более строгую приверженность к эффективной обороне, к 5-й статье, к сдерживанию», - заявил генсек альянса на пресс-конференции.

Что касается восточного фланга НАТО в целом и региона Черного моря в частности, Йенс Столтенберг подчеркнул, что военный блок значительно укрепил адресное присутствие - боевые группы в странах Балтии, Румынии и Польше патрулируют воздушное пространство и море.

«В частности, три боевых корабля НАТО сейчас находятся в Черном море. И различные страны НАТО также проводят свои операции в Черном море - Турция, Румыния и Болгария, три прибрежных государства работают там вместе с Украиной и Грузией, нашими партнерами. И союзники больше инвестируют. У нас сегодня беспилотные системы действуют вдоль наших границ, особенно на востоке и на юге», - перечисли глава альянса.

Михаил Ходаренок