Войти
Известия.ru

МО показало видео перехвата российскими Су-27 самолетов ВВС Франции

271
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено, как российские истребители Су-27 сопровождают группу военных самолетов ВВС Франции над акваторией Черного моря.


Об инциденте в среду, 17 февраля, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной России.

Приближающиеся к государственной границе воздушные цели над нейтральными водами Черного моря выявили российские средства контроля воздушного пространства. Для их опознавания и недопущения нарушения границы России в воздух подняли два истребителя Су-27 из состава дежурных сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Экипажи российских истребителей распознали воздушные суда, как группу самолетов ВВС Франции. Речь идет о самолете-заправщике КС-135 и двух самолетах тактической авиации «Мираж-2000».

Российские пилоты сопроводили их над акваторией Черного моря, не допустив нарушения государственной границы России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
Mirage-2000
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.11.2020
Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
28.10.2020
Су-27 перехватил над Черным морем два бомбардировщика Франции
23.09.2020
Экипаж катапультировался: в Тверской области разбился Су-30
10.07.2017
Совершенство приводит к деградации
14.07.2010
Увидели, оценили, похвалили
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 06:42
  • 3
"Рособоронэкспорт" впервые публично презентует танк "Армата" за рубежом
  • 19.02 06:37
  • 33
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 19.02 05:41
  • 1
"Это разрушит все": чем Пентагон собрался "сдерживать" Россию
  • 19.02 05:04
  • 6
Лозунги упреждающего удара
  • 19.02 01:39
  • 25
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 19.02 01:06
  • 1
Оборонно-промышленный технопарк создан в Санкт-Петербурге
  • 19.02 01:06
  • 1
Минобороны России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу
  • 19.02 01:04
  • 1
Какое вооружение представит России на выставке IDEX 2021
  • 19.02 00:55
  • 120
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 19.02 00:43
  • 1
Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой
  • 19.02 00:39
  • 1
Штурмовая авиация ЮВО пополнилась "Суперграчом"
  • 18.02 23:24
  • 15
В США объяснили создание аналога Су-57
  • 18.02 22:42
  • 3
AgoraVox (Франция): стоит ли ждать конфликта НАТО и России?
  • 18.02 22:41
  • 3
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений
  • 18.02 22:38
  • 4
Рособоронэкспорт представит новейшее российское вооружение на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби