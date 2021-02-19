Войти
ИноСМИ

Voice of America (США): США намерены «вдохнуть новую жизнь» в отношения с НАТО в преддверии важных решений

261
0
0
Эмблема организации в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Эмблема организации в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Министр обороны США Ллойд Остин постарается восстановить испорченные отношения с союзниками по НАТО, пишет издание. При этом США намерены указать европейским партнерам на приоритетность «противодействия России», что уже давно стало привычным антироссийским трендом Запада.

Министр обороны США Ллойд Остин в среду во время своей первой встречи с союзниками по НАТО на уровне министров постарается восстановить испорченные отношения, признав, что при бывшем президенте Дональде Трампе эти многолетние связи порой подвергались сильному напряжению.

Изменения в тональности и подходах, на которые во вторник указали высокопоставленные американские военачальники, происходят в момент, когда Соединенные Штаты и НАТО рассматривают важные решения о численности войск в Афганистане и о том, как наилучшим образом противостоять России и Китаю, которые по-прежнему полны решимости изменить международные нормы в свою пользу.

Остин намерен показать, что добиться успеха в решении этих неотложных вопросов альянс может только в том случае, если отношения с США будут снова поставлены на прочную основу.

"Команда добивается успеха только тогда, когда каждый игрок пользуется доверием и уважением. Но товарищи по команде из нашего альянса не всегда чувствовали такое уважение", - написал министр обороны в статье, опубликованной во вторник в "Вашингтон Пост".

"Мы должны вместе проводить консультации, вместе принимать решения и вместе действовать", - добавил он.

Остин и прочие высокопоставленные руководители из военного ведомства заявили, что процесс восстановления отношений между США и НАТО начался незамедлительно. Они стали звонить и связываться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и другими руководителями альянса, многие из которых считали, что прежняя администрация в какой-то мере пренебрегает ими.

"Будет справедливо сказать, что в последние четыре года существовали определенные неясности относительно того, каковы обязательства США и их намерения", - рассказал репортерам высокопоставленный представитель американского военного ведомства перед началом двухдневного виртуального совещания.

"Остин на самом деле всеми силами пытается вдохнуть новую жизнь в наши отношения с альянсом", - сказал этот руководитель, отметив, что министр собирается заверить НАТО в "неизменной" преданности Вашингтона принципам взаимной обороны, изложенным в статье 5 договора.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в этом месяце просигнализировал о своем желании перезагрузить отношения между США и НАТО.

"Нельзя отрицать, что последние четыре года были трудными. Также не секрет, что у меня были непростые дискуссии с бывшим президентом, - сказал он. - В интересах Европы, Северной Америки и США начать все заново".

Но хотя администрация Байдена и НАТО стремятся урегулировать остающиеся разногласия, им предстоит принять непростое важное решение: что делать в Афганистане, откуда США в мае предстоит вывести остающихся там 2 тысяч 500 военнослужащих.

Афганистан

"Никаких решений о численности войск в Афганистане не принято", - сказал высокопоставленный руководитель из Пентагона, назвавший встречу НАТО на уровне министров хорошим шансом для США проконсультироваться с членами альянса, у которых в этой стране еще 7 тысяч военнослужащих.

"США и НАТО вместе вошли в Афганистан. Вместе мы будем проводить корректировки. А если придет время, мы вместе оттуда уйдем", - добавил этот руководитель, подтвердив комментарии генерального секретаря альянса, прозвучавшие днем ранее.

Тем не менее, сегодня высказываются опасения, что заключенная с талибами сделка может оказаться непрочной. Американские военачальники неоднократно предупреждали, что уровень насилия в Афганистане по-прежнему очень высок, а это вызывает сомнения в том, что талибы добросовестно исполняют свою часть сделки.

Некоторые американские руководители сохраняют оптимизм. "Я думаю, у них есть все стимулы для соблюдения этого соглашения", - сказал о талибах второй представитель Пентагона, отметив, что Министерство обороны все еще проводит критический анализ заключенного в феврале 2020 года соглашения.

Но есть аналитики, которые полагают, что США пока не согласятся уйти.

"Администрация Байдена хочет сохранить стабильность в Афганистане и сделать так, чтобы продолжалась контртеррористическая операция, в рамках которой США в 2001 году вошли в Афганистан", - рассказал по Скайпу Афганской службе "Голоса Америки" Стив Колл (Steve Coll), написавший книгу "Призрачные войны. Тайная история ЦРУ, Афганистана и Бен Ладена" (Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden).

"Думаю, скорее всего они придут к выводу, что им нужно больше времени, и что 2 500 находящихся в Афганистане военнослужащих недостаточно для проведения контртеррористической операции", - заявил Колл.

Американские войска в Европе

Натовские союзники Вашингтона наверняка захотят узнать, какой будет судьба американских войск, находящихся в настоящее время в Европе.

По указанию Трампа США в июле прошлого года объявили, что выведут из Германии примерно 12 тысяч военнослужащих, направив часть из них в Бельгию, Италию и Польшу, а остальных вернут домой. При Байдене этот план положили на полку, и Вашингтон наверняка заверит союзников, что не станет выводить свои войска.

"Я ни в коем случае не жду ничего подобного, - сказал один американский военачальник. - Размещение войск в Европе крайне важно для национальной безопасности США".

Россия

Заверив европейских союзников США в сохранении американского военного присутствия, представители Пентагона также укажут на приоритетность противодействия России.

"Восстановление отношений США с альянсом, изменения в тональности и подходах, стремление работать с союзниками и партнерами… все это неразрывно связано с теми действиями, которые мы наблюдаем со стороны России", - сказал высокопоставленный представитель Министерства обороны.

Военные расходы

Одна область, в которой мы наверняка увидим некую степень преемственности между администрацией Трампа и администрацией Байдена, это военные расходы.

Пентагон во вторник заявил, что высоко ценит действия союзников по НАТО, которые держат слово и выделяют 2% своего ВВП на нужды обороны, как того требуют правила Североатлантического альянса. Вместе с тем, он отметил, что этого недостаточно.

"Мы рассчитываем, что все члены альянса будут выполнять это обязательство, - заявил представитель Пентагона. - Но предстоит еще больше работы. И вы об этом скоро узнаете".


Джефф Селдин (Jeff Seldin)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Бельгия
Германия
Италия
Китай
Польша
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
18.03.2020
Усилить пропаганду в поддержку «Авангарду»
14.08.2019
Договоры о вооружениях отравлены скепсисом Трампа
11.04.2019
Начальник генштаба вооруженных сил Португалии: "Я действительно считаю, что если бы НАТО не существовало, ее нужно было создать сейчас" (Dirio de Notcias, Португалия)
22.05.2017
"Томагавки" уже нацелены на Россию
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 06:42
  • 3
"Рособоронэкспорт" впервые публично презентует танк "Армата" за рубежом
  • 19.02 06:37
  • 33
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 19.02 05:41
  • 1
"Это разрушит все": чем Пентагон собрался "сдерживать" Россию
  • 19.02 05:04
  • 6
Лозунги упреждающего удара
  • 19.02 01:39
  • 25
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 19.02 01:06
  • 1
Оборонно-промышленный технопарк создан в Санкт-Петербурге
  • 19.02 01:06
  • 1
Минобороны России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу
  • 19.02 01:04
  • 1
Какое вооружение представит России на выставке IDEX 2021
  • 19.02 00:55
  • 120
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 19.02 00:43
  • 1
Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой
  • 19.02 00:39
  • 1
Штурмовая авиация ЮВО пополнилась "Суперграчом"
  • 18.02 23:24
  • 15
В США объяснили создание аналога Су-57
  • 18.02 22:42
  • 3
AgoraVox (Франция): стоит ли ждать конфликта НАТО и России?
  • 18.02 22:41
  • 3
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений
  • 18.02 22:38
  • 4
Рособоронэкспорт представит новейшее российское вооружение на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби