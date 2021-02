Voice of America (США): США намерены «вдохнуть новую жизнь» в отношения с НАТО в преддверии важных решений

Министр обороны США Ллойд Остин постарается восстановить испорченные отношения с союзниками по НАТО, пишет издание. При этом США намерены указать европейским партнерам на приоритетность «противодействия России», что уже давно стало привычным антироссийским трендом Запада.

Министр обороны США Ллойд Остин в среду во время своей первой встречи с союзниками по НАТО на уровне министров постарается восстановить испорченные отношения, признав, что при бывшем президенте Дональде Трампе эти многолетние связи порой подвергались сильному напряжению.

Изменения в тональности и подходах, на которые во вторник указали высокопоставленные американские военачальники, происходят в момент, когда Соединенные Штаты и НАТО рассматривают важные решения о численности войск в Афганистане и о том, как наилучшим образом противостоять России и Китаю, которые по-прежнему полны решимости изменить международные нормы в свою пользу.

Остин намерен показать, что добиться успеха в решении этих неотложных вопросов альянс может только в том случае, если отношения с США будут снова поставлены на прочную основу.

"Команда добивается успеха только тогда, когда каждый игрок пользуется доверием и уважением. Но товарищи по команде из нашего альянса не всегда чувствовали такое уважение", - написал министр обороны в статье, опубликованной во вторник в "Вашингтон Пост".

"Мы должны вместе проводить консультации, вместе принимать решения и вместе действовать", - добавил он.

Остин и прочие высокопоставленные руководители из военного ведомства заявили, что процесс восстановления отношений между США и НАТО начался незамедлительно. Они стали звонить и связываться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и другими руководителями альянса, многие из которых считали, что прежняя администрация в какой-то мере пренебрегает ими.

"Будет справедливо сказать, что в последние четыре года существовали определенные неясности относительно того, каковы обязательства США и их намерения", - рассказал репортерам высокопоставленный представитель американского военного ведомства перед началом двухдневного виртуального совещания.

"Остин на самом деле всеми силами пытается вдохнуть новую жизнь в наши отношения с альянсом", - сказал этот руководитель, отметив, что министр собирается заверить НАТО в "неизменной" преданности Вашингтона принципам взаимной обороны, изложенным в статье 5 договора.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в этом месяце просигнализировал о своем желании перезагрузить отношения между США и НАТО.

"Нельзя отрицать, что последние четыре года были трудными. Также не секрет, что у меня были непростые дискуссии с бывшим президентом, - сказал он. - В интересах Европы, Северной Америки и США начать все заново".

Но хотя администрация Байдена и НАТО стремятся урегулировать остающиеся разногласия, им предстоит принять непростое важное решение: что делать в Афганистане, откуда США в мае предстоит вывести остающихся там 2 тысяч 500 военнослужащих.

Афганистан

"Никаких решений о численности войск в Афганистане не принято", - сказал высокопоставленный руководитель из Пентагона, назвавший встречу НАТО на уровне министров хорошим шансом для США проконсультироваться с членами альянса, у которых в этой стране еще 7 тысяч военнослужащих.

"США и НАТО вместе вошли в Афганистан. Вместе мы будем проводить корректировки. А если придет время, мы вместе оттуда уйдем", - добавил этот руководитель, подтвердив комментарии генерального секретаря альянса, прозвучавшие днем ранее.

Тем не менее, сегодня высказываются опасения, что заключенная с талибами сделка может оказаться непрочной. Американские военачальники неоднократно предупреждали, что уровень насилия в Афганистане по-прежнему очень высок, а это вызывает сомнения в том, что талибы добросовестно исполняют свою часть сделки.

Некоторые американские руководители сохраняют оптимизм. "Я думаю, у них есть все стимулы для соблюдения этого соглашения", - сказал о талибах второй представитель Пентагона, отметив, что Министерство обороны все еще проводит критический анализ заключенного в феврале 2020 года соглашения.

Но есть аналитики, которые полагают, что США пока не согласятся уйти.

"Администрация Байдена хочет сохранить стабильность в Афганистане и сделать так, чтобы продолжалась контртеррористическая операция, в рамках которой США в 2001 году вошли в Афганистан", - рассказал по Скайпу Афганской службе "Голоса Америки" Стив Колл (Steve Coll), написавший книгу "Призрачные войны. Тайная история ЦРУ, Афганистана и Бен Ладена" (Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden).

"Думаю, скорее всего они придут к выводу, что им нужно больше времени, и что 2 500 находящихся в Афганистане военнослужащих недостаточно для проведения контртеррористической операции", - заявил Колл.

Американские войска в Европе

Натовские союзники Вашингтона наверняка захотят узнать, какой будет судьба американских войск, находящихся в настоящее время в Европе.

По указанию Трампа США в июле прошлого года объявили, что выведут из Германии примерно 12 тысяч военнослужащих, направив часть из них в Бельгию, Италию и Польшу, а остальных вернут домой. При Байдене этот план положили на полку, и Вашингтон наверняка заверит союзников, что не станет выводить свои войска.

"Я ни в коем случае не жду ничего подобного, - сказал один американский военачальник. - Размещение войск в Европе крайне важно для национальной безопасности США".

Россия

Заверив европейских союзников США в сохранении американского военного присутствия, представители Пентагона также укажут на приоритетность противодействия России.

"Восстановление отношений США с альянсом, изменения в тональности и подходах, стремление работать с союзниками и партнерами… все это неразрывно связано с теми действиями, которые мы наблюдаем со стороны России", - сказал высокопоставленный представитель Министерства обороны.

Военные расходы

Одна область, в которой мы наверняка увидим некую степень преемственности между администрацией Трампа и администрацией Байдена, это военные расходы.

Пентагон во вторник заявил, что высоко ценит действия союзников по НАТО, которые держат слово и выделяют 2% своего ВВП на нужды обороны, как того требуют правила Североатлантического альянса. Вместе с тем, он отметил, что этого недостаточно.

"Мы рассчитываем, что все члены альянса будут выполнять это обязательство, - заявил представитель Пентагона. - Но предстоит еще больше работы. И вы об этом скоро узнаете".

Джефф Селдин (Jeff Seldin)