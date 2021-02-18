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Интерфакс-АВН

Командующие Вооружённых сил стран Балтии обсудили оборонные приоритеты

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Армия Литвы
Военнослужащие ВС Литвы.
Источник изображения: www.15min.lt

Вильнюс. 17 февраля. ИНТЕРФАКС/BNS - Командующие вооруженными силами (ВС) Латвии, Литвы и Эстонии обсудили вопросы совместного развития армий стран Балтии и актуальные вопросы трёхстороннего сотрудничества в рамках видеозвонка в среду.

"Литовская армия установила свои оборонные приоритеты в развитии мощностей страны, которые соответствуют поставленным задачам национальной безопасности, соответствуют возникающим угрозам, географии нашей страны и выделяемому оборонному финансированию", - отметил в пресс-релизе командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.

Он добавил, что "это развитие маневренности на суше, сил ПВО, разведки и огневой поддержки. Приоритеты трех Балтийских стран очень сходны, но не обязательно совпадают на сто процентов, поскольку у каждого государства есть и собственные аргументы. Поэтому, уважая друг друга, мы постоянно согласуем вопросы, связанные с обороной".

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Страны
Латвия
Литва
Эстония
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