Названа вероятная причина проблем со стыковкой грузового корабля к МКС

Проблема стыковки МКС с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» возникла, скорее всего, из-за изменения головного обтекателя. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил источник «Известий» в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что аналогичные проблемы, вероятно по этой же причине, наблюдались во время нескольких последних стыковок МКС с «Прогрессами». Оказалось, самарский завод «ЦСКБ-Прогресс» сделал другие обтекатели, изменив их материал и форму. Когда они разрушаются при выходе корабля на траекторию стыковки, их обломки задевают антенны радиотехнической системы сближения «Курс-НА».

Дело в том, что МКС и корабли снабжены аппаратами глобальных навигационных систем, которые обеспечивают управление на большом расстоянии между объектами, а «на ближних подступах» используются именно «Курсы», разработанные Научно-исследовательским институтом точных приборов. Когда обломки обтекателя задевали антенны этой системы, то их сигнал мог измениться.

Однако если же раньше отклонение антенн было менее значительным, то в последний раз отклонение было большим и стыковку пришлось проводить вручную. В то же время запланированный автоматический режим стыковки предполагал большее, чем обычно, использование навигационных систем ГЛОНАСС и GPS.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-16» стартовала с космодрома Байконур 15 февраля. Планировалось, что 17 февраля в автоматическом режиме произойдет его стыковка к модулю «Пирс» российского сегмента МКС, однако за 30 м до станции произошло отклонение грузовика от оси причаливания более чем на 30 градусов. В связи с этим стыковка прошла в телеоператорном режиме управления.

В NASA, в свою очередь, отмечали, что переход на ручное управление был вызван «силой сигнала» радиотехнической системы сближения «Курс».