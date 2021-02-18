AgoraVox (Франция): стоит ли ждать конфликта НАТО и России?

В этом году две гигантские военные машины — НАТО с одной стороны и Россия и Белоруссия с другой — столкнутся почти лоб в лоб. Такое развитие военно-политической ситуации в Европе через несколько месяцев стало практически неизбежным. Каков конкретный сценарий гигантских учений и чем они чреваты?

Крупнейшие военные учения Североатлантического альянса в 2021 году пройдут в мае-июне на территории 12 государств: от Прибалтики на севере до Балкан на юге. В Defender Europe 2021 примут участие почти 31 тысяча военных из 26 стран-членов и партнеров НАТО.

В преддверии учений США направят в Европу большой контингент с континентальной части страны.

По изначальному плану учения должны были проводиться в меньших масштабах с учетом намеченных на этот же год тихоокеанских Defender Pacific 2021. Как бы то ни было, перенос последних на 2022 год позволил нарастить число участников в Европе. Кроме того, это способствовало решению отменить вывод 12 тысяч американских солдат из Германии.

Москва и Минск в свою очередь уже запустили подготовку к совместным стратегическим учениям "Запад-2021" на белорусской территории.

Слишком многое указывает на то, что мы видим перед собой ничто иное как самый вероятный сценарий большой войны на континенте. То есть, Третьей мировой войны.

Польская газета Polityka пишет следующее в статье под названием "Польша должна держать себя в руках, наблюдая за конфронтацией НАТО и России": "Defender Europe 2021 и "Запад-2021" пройдут почти в одно время. И хотя их называют "простыми учениями", как мы уже видели, они направлены против конкретных врагов. США и НАТО будут в очередной раз отрабатывать оборону восточного фланга от России, которая в свою очередь будет вместе с Белоруссией отрабатывать на учениях контратаку".

Как генералы с обеих сторон рассматривают сценарий такой гигантской по масштабам операции?

НАТО намеревается привести войска в режим боевой готовности в мае и июне. По меньшей мере, на первых порах основная деятельность, как себе ее представляют в Брюсселе и Вашингтоне, развернется в Восточной Европе, у берегов Черного и Средиземного моря. В таком случае, было бы логично предположить, что фитиль Третьей мировой подожжет Украина, которая давно уже пожирает сама себя.

Накануне или же сразу после начала трагических событий США начнут развертывание сил по воздуху и морю (через Грецию и порты в Адриатическом море) на Балканах: в Хорватии, Боснии и Герцеговине и Северной Македонии. Часть учений также должна пройти в Черногории, Косове и Албании. В Болгарии и Румынии запланированы учения сил ПВО и стрельбы ракет земля-земля. Немалая часть операций развернется в Венгрии, которая послужит тыловым рубежом "войны".

Вместе с войсками союзников НАТО на юге континента в учениях примет участие 82-я воздушно-десантная дивизия США, которую доставят военными транспортниками с американской базы Форт Брагг. Кроме того, в тренировочном сражении на Балканах будет участвовать 173-я воздушно-десантная бригада США (расквартирована в итальянской Виченце), 53-я бригада Национальной гвардии из Флориды, а также подразделения меньших размеров.

Параллельно с этим орудия будут греметь и далеко к северу, в Польше. Никто не скрывает, что цель альянса заключается в отработке наступления на Калининград и базу Балтийского флота. А это не может не отразиться на Белоруссии.

По плану Defender Europe 2021, итальянская 33-я пехотная дивизия пойдет на "штурм" Калининграда с танками Abrams и БМП Bradley 1-й кавалерийской дивизии. Вместе с ней двинется группа поддержки из 12-й бригады ВВС (расквартирована в Баварии с марта 2013 года), 41-й артиллерийской бригады с системами залпового огня M270 (ждут своего часа с 2018 года опять-таки в Баварии) и 372-й инженерной бригады (Миннесота).

Если этих сил будет недостаточно, США могут направить еще одну воздушно-десантную бригаду в Эстонию. Об этом сообщил еще прошлым летом командующий американскими силами в Европе Кристофер Каволи (Christopher Cavoli).

Масштабы этого плана и огромная стоимость военных игр альянса у российских границ производят впечатление. Эксперты полагают, что Москва отреагирует проведением целого ряда учений вдоль западной стратегической оси. Кульминацией станет запуск межконтинентальных ракет на полигоне Кура на Камчатке.

В чем главная опасность этих сценариев? Учитывая, что тренировочные бои пройдут на беспрецедентной по размерам территории от Балкан до Прибалтики, и что в них будут задействованы сотни тысяч человек и большое количество военной техники по всему континенту, вероятность роковых инцидентов резко возрастет. Особенно из-за практически полной остановки контактов между военными в Москве, Брюсселе и Вашингтоне. Все это повышает риск возникновения последней для человечества войны, которой, судя по всему, все же не хочет никто по обеим берегам Атлантики.

Александр Лемуан (Alexandre Lemoine)