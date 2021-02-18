ESA впервые допустит к отбору в отряд астронавтов людей с инвалидностью.

Европейское космическое агентство (ESA) объявило первый за 11 лет набор в отряд астронавтов. Всего агентство планирует набрать от четырех до шести основных астронавтов и около 20 резервистов. Главная особенность этого набора заключается в том, что ESA впервые допустит до конкурса людей с ампутированной до колена ногой, большой разницей в длине ног или низким ростом.

На сегодняшний день при отборе в отряд космонавтов предъявляют целый ряд разнообразных высоких требований: они должны иметь высшее образование по технической или естественнонаучной специальности, а также соответствующий опыт работы, быть психологически устойчивым человеком, готовым к нестандартным ситуациям и продолжительному стрессу, а также иметь подходящие медицинские данные. Среди медицинских требований есть как те, которые относятся к физической выносливости, например, способность выдерживать сильные перегрузки, так и антропометрические. Одно из основных ограничений касается роста. Например, в ESA требуют, чтобы рост претендента составлял от 153 до 190 сантиметров, а в «Роскосмосе» требования к космонавтам чуть мягче: от 150 до 190 сантиметров.

Современные космические корабли, скафандры и прочая техника, с которой взаимодействует космонавт, постепенно совершенствуется и становится удобнее, поэтому космические агентства постепенно задумываются о том, что требования к космонавтам можно снизить. К примеру, год назад глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил смягчить часть требований, объяснив, что иначе «нам еще долго придется отбирать в отряд суперменов».

ESA, открывшее первый за более чем десять лет набор в отряд астронавтов, выпустило новые правила по допуску кандидатов. Теперь на возможность стать астронавтом и отправиться в космос смогут претендовать люди с физиологическими ограничениями. Поскольку пока это пилотный проект, агентство планирует принять одного такого человека, а также ограничило список ограничений, которые больше не будут препятствовать участию в отборе:

ампутация или врожденное отсутствие одной или двух ног ниже колена или ниже голеностопного сустава.

разница в длине ног, появившаяся в результате травмы или имеющаяся с рождения.

низкий рост (менее 130 сантиметров).

Представитель агентства отметил, что оно хочет, чтобы человек с такими антропометрическими данными попал в состав нового отряда астронавтов, но не гарантирует, что это случится. Кроме того, ESA отметило, что не просто допустит людей с такими формами инвалидности и физиологических особенностей, а будет работать вместе с инженерами из других организаций над тем, чтобы модифицировать космическое оборудование в соответствии с их потребностями

Всего в отряд смогут попасть около 25 человек: 4-6 станут основными астронавтами и будут назначены на миссии, а еще около 20 будут резервистами.

В последнее время космос становится все ближе к людям, которые раньше не смогли бы отправиться в полет за пределы земной атмосферы по тем или иным причинам. Например, недавно SpaceX объявила, что проведет в конце 2021 года первую миссию, в составе которых не будет ни одного человека, проходившего подготовку в космическом агентстве. Более того, три из четырех мест достанутся членам экипажа бесплатно — за счет организотора миссии, который будет командиром полета. Кроме того, в последние годы появилось две компании, Blue Origin и Virgin Galactic, которые планируют отправлять туристов к границе космоса на уровне 100 километров или даже за ее пределы. Такой полет продолжается лишь около десяти минут, но зато стоит гораздо меньше — 250-300 тысяч долларов против нескольких десятков миллионов.

Григорий Копиев