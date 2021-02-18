НАСА объяснило сбой при стыковке «Прогресса» с МКС

Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) в среду не прошла в автоматическом режиме из-за «силы сигнала» радиотехнической системы сближения «Курс», сообщило НАСА.

"Управление (кораблем) передано системе ТОРУ (телеоператорный режим управления – прим. ВЗГЛЯД) для ручного управления грузовым кораблем "Прогресс" из-за силы сигнала автоматической системы "Курс", – передает РИА "Новости" сообщение НАСА.

Напомним, в среду в Роскосмосе рассказали, что переход стыковки грузового корабля "Прогресс МС-16" к МКС с автоматического на телеоператорный режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что сближение грузового корабля "Прогресс МС-16" с МКС в среду впервые осуществлялось с помощью навигационных спутников "Глонасс", а не радиотехнической системы "Курс".

Космонавт Сергей Рязанский рассказал, что причиной отклонения в работе системы автоматического сближения на корабле "Прогресс МС-16" при его стыковке с МКС могла стать ошибка в программном обеспечении.

Дмитрий Зубарев