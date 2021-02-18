Индия арендовала израильские беспилотники

Индия развивает практику аренды военной техники. Вчера, 16 февраля, портал janes.com сообщил о том, что индийская армия арендовала у израильской компании IAI разведывательные беспилотники Heron TP.

Договор аренды включает в себя четыре единицы невооружённых БПЛА Heron TP. Он был подписан в рамках «чрезвычайных полномочий», предоставленных индийским правительством войскам из-за обострения конфликта с Китаем.

Беспилотник Heron TP Источник изображения: janes.com

Беспилотники предназначены для развёртывания вблизи спорного участка границы Индии с Китаем в Гималаях. По неофициальным данным, стоимость аренды составляет $200 млн и рассчитана на три года с возможностью продления ещё на два года.

Heron является средневысотным дроном большой продолжительности полёта. Первая версия беспилотника Heron была создана в 1994 году компанией IAI и стала одним из самых продаваемых в мире военных разведывательных БПЛА. Heron TP имеет бо́льшие размеры и моторесурс, чем Heron 1, и способен нести ударное вооружение. Размах крыла беспилотника Heron TP составляет 16 м, максимальный взлётный вес — 4650 кг (из них полезной нагрузки — 1000 кг). Дрон может подниматься на высоту 13,7 км и находиться в воздухе до 36 часов.

Ранее Индия арендовала у России атомную субмарину, а у США — разведывательные дроны.