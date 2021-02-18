Войти
WarSpot

Индия арендовала израильские беспилотники

441
0
0

Индия развивает практику аренды военной техники. Вчера, 16 февраля, портал janes.com сообщил о том, что индийская армия арендовала у израильской компании IAI разведывательные беспилотники Heron TP.

Договор аренды включает в себя четыре единицы невооружённых БПЛА Heron TP. Он был подписан в рамках «чрезвычайных полномочий», предоставленных индийским правительством войскам из-за обострения конфликта с Китаем.

Беспилотник Heron TP

Источник изображения: janes.com

Беспилотники предназначены для развёртывания вблизи спорного участка границы Индии с Китаем в Гималаях. По неофициальным данным, стоимость аренды составляет $200 млн и рассчитана на три года с возможностью продления ещё на два года.

Heron является средневысотным дроном большой продолжительности полёта. Первая версия беспилотника Heron была создана в 1994 году компанией IAI и стала одним из самых продаваемых в мире военных разведывательных БПЛА. Heron TP имеет бо́льшие размеры и моторесурс, чем Heron 1, и способен нести ударное вооружение. Размах крыла беспилотника Heron TP составляет 16 м, максимальный взлётный вес — 4650 кг (из них полезной нагрузки — 1000 кг). Дрон может подниматься на высоту 13,7 км и находиться в воздухе до 36 часов.

Ранее Индия арендовала у России атомную субмарину, а у США — разведывательные дроны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Китай
Россия
США
Компании
IAI
Проекты
БПЛА
Похожие новости
02.03.2018
Индия провела испытания модернизированного БЛА "Рустом-2"
30.03.2016
В погоне за советской надежностью
13.07.2011
Новые старые тенденции
11.07.2011
Будущее за беспилотными самолетами
28.06.2011
Израиль стал четвертым по величине экспортером вооружений
15.03.2011
Улетая от Китая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 14:28
  • 16
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 18.02 14:25
  • 2
AgoraVox (Франция): стоит ли ждать конфликта НАТО и России?
  • 18.02 14:24
  • 2
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений
  • 18.02 14:24
  • 3
Рособоронэкспорт представит новейшее российское вооружение на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби
  • 18.02 13:33
  • 119
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 18.02 11:53
  • 177
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 18.02 11:16
  • 26
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 18.02 09:49
  • 2
Экспорт из России по закрытым статьям таможенной статистики в 2020 году сократился на 16%
  • 18.02 09:38
  • 29
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 18.02 08:53
  • 47
Калининградский синдром
  • 18.02 05:19
  • 3
Штурвал на себя: кто построит самолеты для Дальнего Востока
  • 18.02 04:00
  • 2
Россия намерена продлить договоры по двум военным объектам в Беларуси
  • 17.02 23:11
  • 1
"Удар" по противнику: что известно о российском боевом роботе
  • 17.02 23:00
  • 2
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 17.02 21:41
  • 1
В Пакистане заявили о готовности приобрести российское вооружение