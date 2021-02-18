Объединение авиационных КБ и дирекций программ на базе ОАК может начаться с 1 марта

По информации источника ТАСС, прорабатывается также вариант перерегистрировать все управляющие компании в авиапроме по месту нахождения их серийных заводов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ростех с 1 марта начнет объединение всех авиационных КБ и дирекций программ на одной площадке и предпримет шаги к оптимизации деятельности Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, под управлением госкорпорации "Ростех"). Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"Есть решение Ростеха как акционера объединить конструкторские бюро и дирекции программ на площадке ОАК. Прорабатывается также вариант перерегистрировать все управляющие компании в авиапроме по месту нахождения их серийных заводов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это означает, что ПАО "Сухой" может быть юридически перенесен в Новосибирск или Комсомольск-на-Амуре, РСК "МиГ" - в Нижний Новгород или Луховицы, "Туполев" - в Казань, "Ильюшин" - в Ульяновск, прочие - по месту производства их основной продукции. "Изменения должны привести к сокращению избыточных управленческих звеньев и отправить основной менеджмент из Москвы на заводы. Соответствующие планы должны быть подготовлены к 1 марта, полностью реформа ОАК должна завершиться к 2025 году", - сказал источник.

Он уточнил, что только в Москве в штате ОАК сейчас порядка 20 тыс. управленцев и специалистов, при этом основные заводы корпорации находятся в регионах. "Понятно, что это тяжелая ноша, есть перекос, в Ростехе прекрасно понимают, что ситуацию надо менять", - пояснил он.

В госкорпорации в свою очередь прокомментировали наличие планов по объединению. "Объединение конструкторских бюро и программных дирекций на площадке ОАК означает переход с трехзвенной на двухзвенную систему управления, которая практикуется практически во всех других холдингах Ростеха", - сказал сотрудник пресс-службы.

"Идущие изменения призваны оптимизировать процессы и улучшить финансовую устойчивость ОАК", - сказал представитель Ростеха.

Трансформация уже началась

В ОАК ТАСС сообщили, что процессы корпоративной трансформации уже начались.

"В частности, в ОАК уже переданы функции единоличного исполнительного органа "Сухого", "Ильюшина". Реализуется программа централизации управления предприятиями, которая предусматривает исключение дублирующих административных функций, создание общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширение кооперации производственных площадок для более эффективной реализации самолетостроительных программ. При этом авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться", - сообщили в ОАК.

Там отметили, что в рамках трансформации также обсуждается формирование общекорпоративных центров компетенций, которые будут обеспечивать, например, административно-хозяйственное и финансовое сопровождение деятельности всех предприятий в контуре ОАК.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил журналистам, что госкорпорация планирует реструктурировать долги ОАК и провести ее докапитализацию в первом квартале 2021 года. По его словам, погашается и реструктуризируется задолженность ОАК примерно на 400 млрд рублей.

Чемезов пояснил, что Ростех получит из бюджета часть средств и внесет их в капитал ОАК, чтобы закрыть кредиты, а часть долгов реструктурирует. Он напомнил, что долги ОАК на момент вхождения в Ростех составляли около 500 млрд рублей.