Россия, Иран и Турция выступили единым фронтом против США

Россия, Иран и Турция осуждают незаконный захват и передачу доходов от продажи нефти на северо-востоке Сирии, нефтяные поля арабской республики должны принадлежать правительству САР, говорится в заявлении по итогам встречи в Сочи в астанинском формате.

«Вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике», - указано в итоговом документе, которое сегодня, 17 февраля, зачитал на пленарном заседании спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Текст заявления опубликован пресс-службой МИД РФ.

Страны-гаранты урегулирования сирийского конфликта в астанинском формате (Россия, Иран и Турция) согласны в том, что достижение долгосрочной безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности страны.

Также отмечается, что Россия, Иран и Турция отвергли все попытки создать новые реалии «на земле», включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам в Заевфратье, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. В этой связи выразили обеспокоенность относительно активизации боевых действий, направленных против гражданского населения.