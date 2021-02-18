Войти
Военно-промышленный курьер

Россия, Иран и Турция выступили единым фронтом против США

611
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Россия, Иран и Турция осуждают незаконный захват и передачу доходов от продажи нефти на северо-востоке Сирии, нефтяные поля арабской республики должны принадлежать правительству САР, говорится в заявлении по итогам встречи в Сочи в астанинском формате.

«Вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике», - указано в итоговом документе, которое сегодня, 17 февраля, зачитал на пленарном заседании спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Текст заявления опубликован пресс-службой МИД РФ.

Страны-гаранты урегулирования сирийского конфликта в астанинском формате (Россия, Иран и Турция) согласны в том, что достижение долгосрочной безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности страны.

Также отмечается, что Россия, Иран и Турция отвергли все попытки создать новые реалии «на земле», включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам в Заевфратье, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. В этой связи выразили обеспокоенность относительно активизации боевых действий, направленных против гражданского населения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Сирия
США
Турция
Похожие новости
03.02.2021
В «Соснах» дронам не летать
03.06.2019
А С-400 я вам не дам: Москва отказала Ирану?
11.05.2018
Новые санкции США метят в войска ПВО
29.01.2018
Разоблачение «победы» России в Сирии
16.10.2017
Коллективная оборона прирастает воздушно-космической
22.10.2015
Эскобар: "Калибры" показали бесполезность американской системы ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 14:28
  • 16
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 18.02 14:25
  • 2
AgoraVox (Франция): стоит ли ждать конфликта НАТО и России?
  • 18.02 14:24
  • 2
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений
  • 18.02 14:24
  • 3
Рособоронэкспорт представит новейшее российское вооружение на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби
  • 18.02 13:33
  • 119
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 18.02 11:53
  • 177
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 18.02 11:16
  • 26
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 18.02 09:49
  • 2
Экспорт из России по закрытым статьям таможенной статистики в 2020 году сократился на 16%
  • 18.02 09:38
  • 29
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 18.02 08:53
  • 47
Калининградский синдром
  • 18.02 05:19
  • 3
Штурвал на себя: кто построит самолеты для Дальнего Востока
  • 18.02 04:00
  • 2
Россия намерена продлить договоры по двум военным объектам в Беларуси
  • 17.02 23:11
  • 1
"Удар" по противнику: что известно о российском боевом роботе
  • 17.02 23:00
  • 2
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 17.02 21:41
  • 1
В Пакистане заявили о готовности приобрести российское вооружение