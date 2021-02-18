Военный эксперт: АПЛ типа "Ясень-М" существенно повысят потенциал флота

В "Севмаше" рассказали о ходе строительства многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, заместитель президента РАРАН Константин Сивков подчеркнул значение этих подлодок в составе российского флота.

Четыре еще не спущенных на воду многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М" (885М) строятся по графику, субмарины находятся на стапелях. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор северодвинского завода "Севмаш" Михаил Будниченко.

Всего завод строит восемь многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень". В составе российского флота пока только одна – "Северодвинск". Остальные подлодки строятся по улучшенному проекту "Ясень-М".

По словам Будниченко, АПЛ "Красноярск", "Архангельск", "Пермь", а также "Ульяновск" находятся на разных этапах строительства. Работы выполняются по графику, согласованному с Минобороны.

Головной корабль "Казань", а также подлодка "Новосибирск" спущены на воду. Как сообщалось ранее, АПЛ "Казань" будет готова к передаче флоту в конце февраля. "Новосибирск" планируется ввести в строй до конца года.

На Севмаше в июле 2020 года заложили еще две субмарины типа "Ясень-М": "Владивосток" и "Воронеж". Их передадут флоту на рубеже 2027-2028 годов.

На вооружении подлодок – мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". В перспективе АПЛ должны быть вооружены гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон".

Капитан 1 ранга запаса, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике Константин Сивков рассказал радио Sputnik о значении появления этих подлодок в составе российского флота.

"Надо сказать, что подводные лодки типа "Ясень-М" существенно повышают потенциал нашего флота. Четыре подлодки, действуя на Северном флоте (часть будет развернута, вероятно, еще на Тихом океане), позволят успешно решать задачи борьбы с крупными надводными корабельными соединениями противника, в частности авианосными многоцелевыми группами в дальней и ближней морской зоне. Появление этих подлодок, да еще в таком количестве, да если они будут оснащены ракетами "Циркон", другими современными ракетами, существенно повлияет в пользу России в соотношении сил на морских и океанских театрах военных действий", – сказал Константин Сивков.

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