Военный эксперт: АПЛ типа "Ясень-М" существенно повысят потенциал флота

В "Севмаше" рассказали о ходе строительства многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, заместитель президента РАРАН Константин Сивков подчеркнул значение этих подлодок в составе российского флота.
Четыре еще не спущенных на воду многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М" (885М) строятся по графику, субмарины находятся на стапелях. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор северодвинского завода "Севмаш" Михаил Будниченко.
Всего завод строит восемь многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень". В составе российского флота пока только одна – "Северодвинск". Остальные подлодки строятся по улучшенному проекту "Ясень-М".
По словам Будниченко, АПЛ "Красноярск", "Архангельск", "Пермь", а также "Ульяновск" находятся на разных этапах строительства. Работы выполняются по графику, согласованному с Минобороны.
Головной корабль "Казань", а также подлодка "Новосибирск" спущены на воду. Как сообщалось ранее, АПЛ "Казань" будет готова к передаче флоту в конце февраля. "Новосибирск" планируется ввести в строй до конца года.
На Севмаше в июле 2020 года заложили еще две субмарины типа "Ясень-М": "Владивосток" и "Воронеж". Их передадут флоту на рубеже 2027-2028 годов.
На вооружении подлодок – мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". В перспективе АПЛ должны быть вооружены гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон".
Капитан 1 ранга запаса, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике Константин Сивков рассказал радио Sputnik о значении появления этих подлодок в составе российского флота.
Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.