Войти
РИА Новости

Военный эксперт: АПЛ типа "Ясень-М" существенно повысят потенциал флота

623
0
+2
Спуск на воду атомной подлодки проекта "Ясень-М" в Северодвинске
Спуск на воду атомной подлодки проекта "Ясень-М" в Северодвинске.
Источник изображения: © Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"

В "Севмаше" рассказали о ходе строительства многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, заместитель президента РАРАН Константин Сивков подчеркнул значение этих подлодок в составе российского флота.

Четыре еще не спущенных на воду многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М" (885М) строятся по графику, субмарины находятся на стапелях. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор северодвинского завода "Севмаш" Михаил Будниченко.

Всего завод строит восемь многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень". В составе российского флота пока только одна – "Северодвинск". Остальные подлодки строятся по улучшенному проекту "Ясень-М".

По словам Будниченко, АПЛ "Красноярск", "Архангельск", "Пермь", а также "Ульяновск" находятся на разных этапах строительства. Работы выполняются по графику, согласованному с Минобороны.

Головной корабль "Казань", а также подлодка "Новосибирск" спущены на воду. Как сообщалось ранее, АПЛ "Казань" будет готова к передаче флоту в конце февраля. "Новосибирск" планируется ввести в строй до конца года.

На Севмаше в июле 2020 года заложили еще две субмарины типа "Ясень-М": "Владивосток" и "Воронеж". Их передадут флоту на рубеже 2027-2028 годов.

На вооружении подлодок – мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". В перспективе АПЛ должны быть вооружены гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон".

Капитан 1 ранга запаса, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике Константин Сивков рассказал радио Sputnik о значении появления этих подлодок в составе российского флота.

"Надо сказать, что подводные лодки типа "Ясень-М" существенно повышают потенциал нашего флота. Четыре подлодки, действуя на Северном флоте (часть будет развернута, вероятно, еще на Тихом океане), позволят успешно решать задачи борьбы с крупными надводными корабельными соединениями противника, в частности авианосными многоцелевыми группами в дальней и ближней морской зоне. Появление этих подлодок, да еще в таком количестве, да если они будут оснащены ракетами "Циркон", другими современными ракетами, существенно повлияет в пользу России в соотношении сил на морских и океанских театрах военных действий", – сказал Константин Сивков.

Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Красноярск АПЛ
Новосибирск АПЛ
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
2020-й год
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
Похожие новости
27.07.2020
Источник: государственные испытания АПЛ "Казань" начнутся в первой половине августа
31.01.2020
Science and Technology Daily (Китай): серийные подлодки «Ясень-М» станут надежной опорой российского флота во время сражений в открытом океане
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
20.03.2018
«Практически недосягаемые»: у флота появится семь «Ясеней»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 14:28
  • 16
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 18.02 14:25
  • 2
AgoraVox (Франция): стоит ли ждать конфликта НАТО и России?
  • 18.02 14:24
  • 2
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений
  • 18.02 14:24
  • 3
Рособоронэкспорт представит новейшее российское вооружение на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби
  • 18.02 13:33
  • 119
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 18.02 11:53
  • 177
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 18.02 11:16
  • 26
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 18.02 09:49
  • 2
Экспорт из России по закрытым статьям таможенной статистики в 2020 году сократился на 16%
  • 18.02 09:38
  • 29
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 18.02 08:53
  • 47
Калининградский синдром
  • 18.02 05:19
  • 3
Штурвал на себя: кто построит самолеты для Дальнего Востока
  • 18.02 04:00
  • 2
Россия намерена продлить договоры по двум военным объектам в Беларуси
  • 17.02 23:11
  • 1
"Удар" по противнику: что известно о российском боевом роботе
  • 17.02 23:00
  • 2
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 17.02 21:41
  • 1
В Пакистане заявили о готовности приобрести российское вооружение