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ТАСС

"Уралвагонзавод" впервые представит за рубежом инженерную машину УБИМ

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УБИМ
Универсальная бронированная инженерная машина УБИМ.
Источник изображения: rg.ru

Машина "предназначена для инженерного обеспечения боевой работы войск в условиях огневого воздействия противника и применения им оружия массового поражения"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") представит на международной выставке вооружений IDEX 2021 новейшую универсальную инженерную машину УБИМ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВЗ.

Машина "предназначена для инженерного обеспечения боевой работы войск в условиях огневого воздействия противника и применения им оружия массового поражения", проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в УВЗ, новая инженерная машина отличается повышенным уровнем тактической гибкости. "Новинка УВЗ объединила в себе возможности сразу трех инженерных машин: бронированной ремонтно-эвакуационной (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР)", - сообщили в концерне.

Новая машина выполнена с применением узлов и агрегатов танков Т-90М. Есть тяговая и вспомогательная лебедки и гидравлический молот, взаимозаменяемый с экскаваторным ковшом. Экипаж УБИМ состоит из двух человек - командира и механика-водителя. В защищенном обитаемом отделении могут разместиться три сапера.

Для самообороны машина оснащена боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 мм и прицелом с тепловизором и лазерным дальномером. Средства связи интегрированы в единую систему управления тактическим звеном.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
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