Войти
WarSpot

Снежный дрифт «Хамви»

332
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Американцы активно учатся воевать в условиях зимы. Вчера, 16 февраля, YouTube-канал Defence Blog показал учения американских морпехов в Норвегии, в ходе которых водители внедорожников «Хамви» оттачивали мастерство вождения на снегу.

На видео показаны учения Корпуса морской пехоты США, проходившие на военной базе Сетермоен в начале февраля. Водители бронированных внедорожников HMMWV учились скоростному вождению в сложных климатических условиях.

Снежный дрифт бронированных HMMWV

Ранее Warspot уже показывал танковый дрифт американских морпехов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
США
Продукция
HMMWV
Проекты
Военные учения
Похожие новости
31.08.2016
Чудо на Висле
20.02.2016
Неколокольные интересы России
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
19.06.2013
Страшный сон литовцев
07.12.2009
Морские беспилотные авиационные системы: сегодня и завтра
11.02.2008
Итоги военно-технического сотрудничества США в 2007 году и в период 2003-2007 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 14:28
  • 16
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 18.02 14:25
  • 2
AgoraVox (Франция): стоит ли ждать конфликта НАТО и России?
  • 18.02 14:24
  • 2
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений
  • 18.02 14:24
  • 3
Рособоронэкспорт представит новейшее российское вооружение на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби
  • 18.02 13:33
  • 119
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 18.02 11:53
  • 177
На Украине изготовят один «парадный» танк «Оплот» за весь год
  • 18.02 11:16
  • 26
Ракетные "Метисы" хорошо зарекомендовали себя в городских условиях
  • 18.02 09:49
  • 2
Экспорт из России по закрытым статьям таможенной статистики в 2020 году сократился на 16%
  • 18.02 09:38
  • 29
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 18.02 08:53
  • 47
Калининградский синдром
  • 18.02 05:19
  • 3
Штурвал на себя: кто построит самолеты для Дальнего Востока
  • 18.02 04:00
  • 2
Россия намерена продлить договоры по двум военным объектам в Беларуси
  • 17.02 23:11
  • 1
"Удар" по противнику: что известно о российском боевом роботе
  • 17.02 23:00
  • 2
Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80
  • 17.02 21:41
  • 1
В Пакистане заявили о готовности приобрести российское вооружение