Снежный дрифт «Хамви»

Американцы активно учатся воевать в условиях зимы. Вчера, 16 февраля, YouTube-канал Defence Blog показал учения американских морпехов в Норвегии, в ходе которых водители внедорожников «Хамви» оттачивали мастерство вождения на снегу.
На видео показаны учения Корпуса морской пехоты США, проходившие на военной базе Сетермоен в начале февраля. Водители бронированных внедорожников HMMWV учились скоростному вождению в сложных климатических условиях.
Снежный дрифт бронированных HMMWV
Ранее Warspot уже показывал танковый дрифт американских морпехов.