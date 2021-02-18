БЛА "Тарсис-75" прошел испытания в рамках программы Минобороны Испании Rapaz

ЦАМТО, 17 февраля. Испанская компания Aertec Solutions сообщила об успешном завершении летных испытаний разработанного БЛА "Тарсис-75" (TARSIS 75) в рамках программы Rapaz, реализуемой Генеральным директоратом вооружений и материального обеспечения (DGAM) Минобороны Испании.

Проведенные летные испытания подтвердили, что дальность и высота полета "Тарсис-75" превышают 75 км и 14 тыс. футов (4268 м) в сложной обстановке (на базе испытательного центра INTA Arenosillo в Испании выполненный из композитных материалов БЛА продемонстрировал фактическую дальность полета 150 км).

Испытания также позволили проверить возможность применения модифицированных в соответствии с требованиям DGAM, ВВС и СВ Испании БЛА и наземной станции управления в составе системы огневой поддержки для обеспечения обнаружения и идентификации целей и корректировки стрельбы. Эти испытания проводились на военной базе Конде де Газола в провинции Леон.

Министерство обороны Испании приступило к реализации программы Rapaz в 2016 году с целью оценки возможности применения вооруженными силами беспилотных летательных аппаратов национальной разработки массой менее 150 кг. К настоящему времени "Тарсис-75" компании AERTEC Solutions успешно прошел 4 испытания в рамках этой программы, демонстрируя свои возможности по ведению разведки. Испытания в рамках программы Rapaz также продемонстрировали возможность применения БЛА качестве потенциального учебного средства для Школы беспилотных авиационных систем ВВС на авиабазе "Матакан" (Саламанка), наряду с симуляторами разработки AERTEC Solutions.

По заявлению компании, "Тарсис-75" представляет собой БЛА "Класс 1", специально разработанный для транспортировки значительной полезной нагрузки (более 12 кг) в течение продолжительного полета (до 12 ч). БЛА может применяться в сложных условиях. Как сообщал ЦАМТО, размах крыла БЛА "Тарсис-75" оставляет 5,2 м, длина – 3,8 м, высота – 0,96 м. Аппарат может развивать скорость до 100 км/ч.