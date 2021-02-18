Командование СВ Колумбии вновь заморозило проект приобретения ББМ M-1117

ЦАМТО, 17 февраля. Колумбия, по крайней мере, временно, отказалась от закупки из состава ВС США 144 бронемашин M-1117 "Гардиан" с колесной формулой 4х4 (местное название "Пегасо").

По информации Infodefensa.com, СВ Колумбии во второй половине 2020 года инициировали процессы поставки этих машин для усиления боевых возможностей армейских подразделений. Фактически, было изыскано 5,178 млн. долл. в виде дополнительных ресурсов, которые планировалось использовать для покупки техники в рамках программы EDA (Excess Defense Articles).

Командование СВ представило предложение, получило поддержку и одобрение проекта поставки техники с предварительным проведением совместной визуальной инспекции (для оценки состояния техники и условий хранения). Руководство процессом было возложено на кавалерийское училище ВС Колумбии. В итоге предполагалось получить 144 бронеавтомобиля, а поставку первой партии из 61 ББМ для училища планировалось завершить в начале 2021 года.

Тем не менее, по информации представителей СВ Колумбии, из-за проблем, возникших в связи с пандемией COVID-19, реализовать все запланированные мероприятия в установленный срок не удалось и зарезервированные финансовые ресурсы были перераспределены. Теперь, при сохранении интереса, процесс согласования, вероятно, придется пройти заново.

Как сообщал ЦАМТО, 25 июля 2020 года начальник кавалерийского училища ВС Колумбии подполковник Александер Осорио Лалинде сообщил о планируемой закупке из состава ВС США 144 бронированных машин M-1117 ASV "Гардиан". Покупка должна быть реализована в рамках программы "Избыточное военное имущество" EDA (Excess Defense Articles). Судя по базе данных этой программы, ВС Колумбии была предложена поставка до 200 ББМ M-1117, остаточная стоимость которых оценивается в 16,1 млн. долл.

Поскольку техника активно эксплуатировалась и предложена в состоянии "как есть", для принятия хотя бы некоторой части ее на вооружение ВС Колумбии потребуется выделение средств на проведение ремонта.

Ранее СВ Колумбии закупили 69 ед. M-1117, получивших обозначение "Пегасо" (Pegaso). В 2009 году СВ Колумбии приобрели 39 M-1117 с колесной формулой 4x4 в версиях БТР и машины управления, которые были приняты на вооружение в 2010-2011 гг. В августе 2013 года с американской компанией Textron Marine & Land Systems был подписан контракт на поставку СВ Колумбии еще 28 БТР COMMANDO, оснащенных дистанционно управляемыми башнями UGWS 40/50 с 40-мм автоматическим гранатометом и 12,7-мм пулеметом. Две дополнительные бронемашины в версии COMMANDO Select были закуплены СВ Колумбии в 2016 году для замены ББМ, уничтоженных в результате террористических атак.