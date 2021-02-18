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ЦАМТО

Рособоронэкспорт представит новейшее российское вооружение на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби

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Стенд ОАО "Рособоронэкспорт"
Стенд ОАО "Рособоронэкспорт" на выставке вооружений и военной техники IDEX 2015 в ОАЭ.
Источник изображения: Алексей Паньшин/ТАСС

ЦАМТО, 17 февраля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) покажет главные новинки российского ОПК и наиболее востребованные в мире образцы российского оружия на Международной оборонной выставке IDEX 2021, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 21 по 25 февраля.

IDEX – важнейшая площадка по обмену опытом и технологиями, а также важнейшим международным форумом, предоставляющим эксклюзивные возможности для установления новых партнерских связей.

"Ближний Восток и Северная Африка сегодня – в числе ключевых заказчиков на рынке вооружений. На долю региона приходится примерно 1/3 общего объема рынка. Оружие с маркой "Сделано в России" здесь хорошо известно и пользуется повышенным спросом. Оно зарекомендовало себя с самой лучшей стороны в непростых климатических условиях – на море, на суше и в воздухе. Учитывая все вышесказанное, регион является для нас очень важным. По итогам 2020 года на страны региона пришлось более 50% всех экспортных поставок по линии Рособоронэкспорта. Кроме роста объемов экспорта и поставляемой номенклатуры, мы значительно расширили географию сотрудничества в регионе. В 2021 году эти позитивные тренды будут продолжены в соответствии с задачами, которые ставит перед нами руководство страны", – сообщил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

На IDEX 2021 Рособоронэкспорт традиционно выступает организатором единой российской экспозиции, которая в общей сложности занимает более 1200 кв.м выставочной площади в холле №12. В составе экспозиции будет представлена продукция ведущих холдингов Госкорпорации Ростех, в том числе АО "НПО "Высокоточные комплексы", АО НПК "Уралвагонзавод", АО "Концерн "Калашников", АО "Технодинамика", АО "ОПК", АО "Швабе" и крупнейших российских оборонно-промышленных компаний АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "Концерн "Моринсис-Агат", АО "НПО РусБИТех", Корпорация "Проект-техника" и Казанский государственный казенный пороховой завод.

Единая российская экспозиция ориентирована на демонстрацию средств и решений по ответу на современные угрозы и вызовы безопасности, и в первую очередь в условиях развития средств нападения, включая ракетное вооружение различного радиуса действия и ударные БЛА. Рособоронэкспорт представит на IDEX 2021 подходы и решения задач по противостоянию, прежде всего, террористическим группировкам и обеспечению безопасности важных государственных, инфраструктурных, транспортных и энергетических объектов.

"В Абу-Даби Рособоронэкспорт покажет новинки своего экспортного каталога, в том числе впервые в данном регионе – бронетранспортер и боевую машину пехоты на базе унифицированной колесной боевой платформы "Бумеранг", ЗРС "Антей-4000", ЗРК "Викинг" и ЗРК "Тор-Э2". Впервые проведем публичные презентации танка Т-14 "Армата", нового стрелкового оружия российского производства – автоматов КОРД, пистолета Лебедева и новейшего автомата Калашникова АК 19, расскажем о системе противодействия беспилотным летательным аппаратам – новом комплексном решении Рособоронэкспорта, а также о тренажерных комплексах российского производства", – добавил Александр Михеев.

Рособоронэкспорт на своем стенде продемонстрирует более 400 наименований продукции военного назначения. Ряд перспективных образцов оборонной продукции компания впервые за рубежом покажет на мультимедийном глобусе – рекламно-выставочной новинке, разработанной в России.

На стенде Рособоронэкспорта будут представлены модели авиационной техники – многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35 и транспортно-десантного вертолета Ми-38Т, способных значительно повысить боевой потенциал авиационной группировки любой страны Ближнего Востока и Северной Африки, популярных на ближневосточном рынке комплексов ПВО – С-400 "Триумф" и "Тор-М2КМ", комплекса противодействия беспилотным летательным аппаратам "Купол-ПРО". В сегменте беспилотной авиации ООО "СТЦ" представит материалы по беспилотному комплексу "Орлан 10Е".

В военно-морской части экспозиции спецэкспортера судостроительная корпорация "Ак Барс" представит модели патрульного корабля проекта 22160 и малого ракетного корабля проекта 22800Э "Каракурт-Э".

На повышенный интерес публики рассчитывают АО "Завод им. В.А.Дегтярева", впервые за рубежом демонстрирующее новый автомат КОРД калибров 7,62 мм и 5,45 мм, и ООО "КБИС" с уже известными специалистам высокоточными дальнобойными винтовками бренда Lobaev Arms DVL-10M1 "Диверсант", TSVL-8 "Сталинград", DXL-3 "Возмездие" и DXL-4 "Севастополь". Также на стенде Рособоронэкспорта разместятся модели бронированных автомобилей семейств "Тайфун" и "Торнадо".

В ходе IDEX-2021 Рособоронэкспорт проведет обширную деловую программу. Запланированы встречи и переговоры с представителями военно-политического руководства и бизнес-сообщества стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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3 комментария
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№3
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