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ТАСС

Рогозин пообещал рассказать о причинах ручной стыковки "Прогресса МС-16" к МКС позже

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Стыковка космического грузовика Прогресс-МС с МКС. Архивное фото
Стыковка космического грузовика Прогресс-МС с МКС. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба АО "Российские космические системы"

Cейчас специалисты изучают картинку с бортовых камер, которые были установлены на корабле

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал рассказать о причинах перехода на ручную стыковку грузового корабля "Прогресс МС-16" с Международной космической станцией (МКС) после доклада специалистов.

"Расскажу позже, когда специалисты доложат первые выводы", - написал Рогозин на своей странице в Facebook в ответ на вопрос одного из пользователей соцсети, почему не получилось провести стыковку в автоматическом режиме.

По словам главы Роскосмоса, сейчас специалисты изучают картинку с бортовых камер, которые были установлены на корабле.

Как сообщили ранее ТАСС в Роскосмосе, переход стыковки грузового корабля "Прогресс МС-16" к Международной космической станции с автоматического на телеоператорный режим управления (ТОРУ) был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания.

Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что система навигации GPS/ГЛОНАСС в процессе стыковки корабля "Прогресс МС-16" к МКС была задействована активнее, чем обычно, в качестве эксперимента. Он уточнил, что на дальних подступах была включена система сближения "Курс", затем произошло переключение на ГЛОНАСС, потом снова на "Курс" и уже рядом с МКС был осуществлен переход на ТОРУ. В официальном аккаунте МКС в Twitter сообщили, что переход на телеоператорный режим был осуществлен из-за "силы сигнала от автоматизированной системы "Курс".

"Прогресс МС-16" был запущен с космодрома Байконур в понедельник. Полет "Прогресса" впервые после ноября 2018 года проходил по двухсуточной схеме. Изначально планировалось провести стыковку в автоматическом режиме, однако специалисты ЦУП рекомендовали космонавтам перейти в телеоператорный режим управления, когда члены экипажа с МКС при помощи специальной аппаратуры управляют движением грузового корабля.

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