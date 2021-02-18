Стыковка грузовика "Прогресс" с МКС проходила вручную из-за силы сигнала системы "Курс"

"Прогресс МС-16" был запущен с космодрома Байконур 15 февраля

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Командир Международной космической станции (МКС) Сергей Рыжиков вручную провел стыковку космического грузовика "Прогресс МС-16" из-за силы сигнала от автоматизированной системы сближения "Курс". Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в официальном аккаунте МКС в Twitter.

"Контроль был переведен на систему ТОРУ (телеоператорный режим управления) для ручного управления полетом космического грузовика "Прогресс" из-за силы сигнала от автоматизированной системы "Курс". Командир станции Сергей Рыжиков контролирует "Прогресс" с контрольной панели внутри модуля "Звезда", - говорится в сообщении.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что система навигации GPS/ГЛОНАСС в процессе стыковки корабля "Прогресс МС-16" к Международной космической станции (МКС) была задействована активнее, чем обычно, в качестве эксперимента. Он уточнил, что на дальних подступах была включена система сближения "Курс", затем произошло переключение на ГЛОНАСС, потом снова на "Курс" и уже рядом с МКС был осуществлен переход на телеоператорный режим управления (ТОРУ).

"Прогресс МС-16" был запущен с космодрома Байконур в понедельник. Полет "Прогресса" впервые после ноября 2018 года проходил по двухсуточной схеме. Изначально планировалось провести стыковку в автоматическом режиме, однако специалисты ЦУП рекомендовали космонавтам перейти в телеоператорный режим управления, когда члены экипажа с МКС при помощи специальной аппаратуры управляют движением грузового корабля.

Как сообщили ранее ТАСС в Роскосмосе, переход стыковки грузового корабля "Прогресс МС-16" к Международной космической станции с автоматического на телеоператорный режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания.