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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" впервые публично презентует танк "Армата" за рубежом

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Москва. 17 февраля. ИНТЕРФАКС - Первые публичные презентации российского танка Т-14 "Армата" состоятся на оружейной выставке в Абу-Даби (ОАЭ), сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В Абу-Даби "Рособоронэкспорт" покажет новинки своего экспортного каталога, в том числе впервые в данном регионе: бронетранспортер и боевую машину пехоты на базе унифицированной колесной боевой платформы "Бумеранг", ЗРС "Антей-4000", ЗРК "Викинг" и ЗРК "Тор-Э2"", - заявил Михеев, которого процитировали в пресс-службе компании.

"Впервые проведем публичные презентации танка Т-14 "Армата", нового стрелкового оружия российского производства :автоматов КОРД, пистолета Лебедева и новейшего автомата Калашникова АК-19, расскажем о системе противодействия беспилотным летательным аппаратам - новом комплексном решении Рособоронэкспорта, а также о тренажерных комплексах российского производства", - сказал глава "Рособоронэкспорта".

Как сообщал "Интерфакс", в августе 2020 года танк "Армата" получил экспортный паспорт, что позволяет вести переговоры о его продаже зарубежным заказчикам. По словам, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, на экспорт танка "Армата" уже есть предварительные заявки.

Концерн "Уралвагонзавод" разработал тяжелую гусеничную платформу "Армата", на базе которой создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Техника на платформе "Армата" проходит испытания.

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По оценкам военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

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